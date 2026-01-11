אחרי שיאיר לפיד דרש להשהות את מינוי צחי ברוורמן לשגריר ישראל בבריטניה בעקבות חקירתו בפרשת קטארגייט, שר החוץ גדעון סער הגן על ברוורמן ותקף את לפיד: "איני רואה בנסיבות של קיום החקירה כמצדיקות פגיעה במינויו"

שר החוץ גדעון סער הגיב היום (ראשון) לדרישה של ראש האופוזיציה יאיר לפיד להשהות את מינויו של צחי ברוורמן לתפקיד שגריר ישראל בבריטניה – זאת בעקבות זימונו לחקירה בפרשת "קטארגייט". בדבריו סער הגן על ברוורמן ואמר כי הוא אינו רואה בנסיבות החקירה כמצדיקות את השעייתו מהתפקיד.

"צחי ברוורמן מונה כדין לתפקיד שגריר ישראל בבריטניה" הבהיר סער. "מינויו עבר את כל השלבים הנדרשים: המלצה פה אחד של ועדת המינויים בראשות נציב שירות המדינה, אישור הממשלה פה אחד וקבלת האסמכה הנדרשת מבריטניה".

"ההודעה על חקירתו הבוקר הביאה לתביעה מידית מצד יושב ראש האופוזיציה להשעייתו מתפקידו. עמדתי היא כי פגיעה באדם, במשרתו או בתפקידו בשלב המקדמי של החקירה אינו עולה בקנה אחד עם ערכי יסוד של זכויות אדם ואזרח והזכות להליך הוגן" הוסיף והסביר. "אשר על כן, איני רואה בנסיבות של קיום החקירה כמצדיקות פגיעה במינויו של מר ברוורמן או השעייתו מתפקידו".

בסיכום דבריו סער שיגר עקיצה ללפיד על קריאתו הפומבית נגד ברוורמן: "אעיר עוד, כי בעיני תפקידה של אופוזיציה אינו ציד- אדם, אלא הצגת חלופות למדיניות הממשלה".