הקרן החדשה לישראל הודיעה על מינויה של שירה בן־ששון למנכ״לית. עד כה היא שימשה כסמנכ"לית ובעבר ניהלה את "מכון על משמר הכנסת" בתנועה הקונסרבטיבית

מינוי סרוג בקרן החדשה לישראל. ארגון השמאל הודיע על מינויה של שירה בן־ששון פורסטנברג למנכ״לית המשרד הישראלי של הקרן. בתפקידה האחרון שימשה סמנכ"לית הקרן ומנהלת מחלקת קשרי חוץ ופיתוח משאבים.

בן ששון, ילידת ירושלים, בוגרת אולפנת נווה חנה בגוש עציון, היא בתו של חבר הכנסת לשעבר (קדימה) ונשיא האוניברסיטה העברית פרופ' מנחם בן ששון ונכדתו של יו"ר המזרחי השר לשעבר יוסף בורג ז"ל. היא עלת תואר שני באנתרופולוגיה מהאוניברסיטה העברית. שימשה כאמור כרכזת מענקים בקרן החדשה לישראל ורכזת פרויקט הפלורליזם בשתיל (מבית הקרן החדשה) וניהלה את "מכון על משמר הכנסת" בתנועה הקונסרבטיבית.

היא נכנסת לתפקידה במקומו של מיקי גיצין, שאחרי 8 שנות כהונה כיו"ר, התמנה לתפקיד המנכ״ל הבינלאומי של הקרן החדשה ויחליף בשנה הקרובה את המנכ"ל הבינלאומי של הקרן בארה"ב, דניאל סוקאץ', היוצא לשנת שבתון.

עוד באותו נושא הקרן החדשה העבירה 2 מיליון שקל לארגוני המחאה

עם מינויה לתפקיד, היא מסרה: "החברה הישראלית פצועה, הגזענות והאלימות משתוללות והדמוקרטיה שלנו בנפילה חופשית. דווקא עכשיו – אני נכנסת לתפקיד מתוך תחושת שליחות ומחויבות מלאה לחיזוק החברה האזרחית בישראל.

הגעתי לקרן לפני כשני עשורים ומאז הרגשתי שזכיתי להצטרף לארגון המיישם הלכה למעשה את ערכי השוויון והשותפות, בכך שקיבל לשורותיו ירושלמית בת לציונות הדתית כמוני. היתה לי הזכות לצמוח בבית הגידול המעולה הזה, הזכות להכיר את הנשים והאנשים שבונים פה חברה דמוקרטית ושוויונית, הזכות לתמוך בחתירה הנחושה של יהודים ופלסטינים לעתיד משותף בארץ הזאת.

יש בי הכרת תודה גדולה, ומבט קדימה אל המשימות הניצבות בפנינו כארגון, כמחנה וכחברה. נעשה את עבודתנו בשותפות, במחשבה ובהתמדה. אין לי ספק בכוחנו לחולל שינוי אמיתי, דווקא עכשיו, למען ישראל חדשה".