אלמנתו של רב המרצחים יחיא עיאש נעצרה על ידי המשטרה אחרי שפרסמה ברשת דברי הסתה ביום השנה ה-30 לחיסולו: "עזה, את ראויה לגוף הזה שתמיד הטיל אימה על האויב, שיהיה על אדמתך"

משטרת ישראל עצרה בסוף השבוע האחרון את אלמנתו של רב המרצחים יחיא עיאש, זאת לאחר שפרסמה דברי הסתה, שבח והלל לארגוני הטרור ברשת לציון יום השנה ה-30 לחיסולו. האלמנה – תושבת שכם בשנות ה-50 לחייה – הועברה לחקירה ביחידה ללוחמה בפשיעה במרחב שומרון, ובמשטרה אמרו כי "חקירת מקרה זה עודנה נמשכת".

לפי המשטרה, החשודה פרסמה בין היתר סרטון תעמולה המהלל את יחיא עיאש, בו נראים פיגועי התאבדות באוטובוסים, תוך שימוש בדימויים של נשק, פיצוצים והלוויות המוניות ומסתיים בקריאה מסיתה להמשך דרך הטרור תחת הכותרת "יחזרו התקוות". "עזה, את ראויה לגוף הזה שתמיד הטיל אימה על האויב, שיהיה על אדמתך" נכתב בין היתר. בפרסומיה אלמנתו של עיאש גם היללה ושיבחה מחבלים נוספים – כשהיא הציגה אותה כ"אחים" ו"כוכבי הדרך", ובכך האדירה את פעולות הטרור.

במקרה אחר שארע אף הוא במהלך סוף השבוע, תושב שכם בשנות ה-50 לחייו נעצר על ידי שוטרי תחנת אריאל יחד עם לוחמי מג״ב איו״ש לאחר שפרסם דברי הסתה והזדהות עם ארגוני הטרור. במשטרה ציינו כי החשוד הועבר לחקירה בתחנת אריאל לטובת מיצויה.

"כל מי שמזדהה, תומך, מעודד או מסית לטרור ולמעשי אלימות, ידע שעינינו פקוחות ונפעיל את כל האמצעים שברשותנו ולא נאפשר פירסום תכני הסתה" נמסר ממשטרת ישראל. "מחוז ש״י ימשיך לפעול לניטור, איתור וחשיפתם של המסיתים וימשיך לפעול בנחישות, למצות את הדין עם כל אחד מהם, ולהעביר מסר חד וברור: אפס סובלנות להסתה ולתמיכה במחבלים ובארגוני טרור".