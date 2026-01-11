על רקע המצב הביטחוני, הכלכלי והחברתי המורכב בישראל, מודיעה מפלגת 'צומת' על התמודדותה בבחירות הקרובות: "הגיע הזמן לקול ימני אמיתי"

בצומת מדגישים כי בשנים האחרונות הופקרו החקלאים, ההתיישבות והפריפריה לטובת אינטרסים צרים, רגולציה חונקת וייבוא חסר אחריות. המפלגה מציגה קו ברור: כן להורדת יוקר המחיה אך לא על גבם של החקלאים הישראלים ולא תוך פגיעה ביכולת של מדינת ישראל להזין את אזרחיה בשעת חירום.

בין עיקרי מצע המפלגה: מתן שטח של 250 מ"ר בפריפריה לכל חייל משוחרר ופירוק מנהל מקרקעי ישראל שגורם למחירי הנדל"ן הגבוהים ושגרין מזוהה במאבק העיקש נגדו מזה למעלה מ-30 שנה

יו"ר "צומת", משה גרין תוקף את הקצוות הפוליטיים ואומר כי כל אחד מהם גורם סכנה לישראל: "הדמוקרטים בראשות יאיר גולן, משלבים בתוכם את האנרכיסטים מהרחובות בעלי תפיסת שמאל קיצונית שמסוכנת לב למדינה".

גרין לא חוסך את שבטו גם מהצד השני של המפה ותוקף את שר האוצר סמוטריץ'" "שר האוצר גורם למדינת ישראל נזקים כלכליים עצומים ומכניס אותה לחוב שייקח שנים להתאושש ממנו. כאיש עסקים אני יכול לומר שמדיניותו היא אסונית".