פרופסור שקמה ברסלר, ממובילות המחאה נגד הרפורמה המשפטית, תוקפת בחריפות את הממשלה הנוכחית ומשווה את דרכה האידיאולוגית לזו של משטר האייתולות באיראן, שכעת עומד בפני הסלמה במחאות נגדו. בציוץ שפרסמה, התייחסה ברסלר למגמות הדתיות והפוליטיות בישראל וטענה כי אין צורך להמתין עשרות שנים כדי להבין לאן הדברים מובילים.
"לא צריך לחכות 40 שנה כדי להבין שממשלת 'חמאס הוא נכס' מקדמת בפועל אידיאולוגיה מהסוג של משטר האייתולות באיראן", כתבה ברסלר, תוך שהיא משתמשת בביטוי המכוון לביקורת על מדיניות הממשלה בעבר מול רצועת עזה. לדבריה, הקו המנחה של הממשלה הנוכחית הוא "קנאות דתית חשוכה".
ברסלר הוסיפה כי המטרות של הקואליציה אינן מוסתרות, אלא גלויות לכל מי שמעוניין לבחון אותן: "גם לא צריך לנחש. הקשיבו למה שהם אומרים וקראו את החוקים שהם הניחו על שולחן הכנסת. הכל כתוב שם".
אבי
כלבה, יש לה המון אחריות על היום הזה.11:17 11.01.2026
שקמה ושכמותה
לא מעניינת בכלל מה אתם מצטטים אותם כל הזמן הם לא רלוונטים, ואתם אתר שמאלני על סטרואידים11:17 11.01.2026
דידי ימין
לא תעצרו אותה רק תעשה נזק למדינה כנראה יש מי שרוצה בזה אז יש לה חסינות12:03 11.01.2026
אבי
כלבה, יש לה המון אחריות על היום הזה.11:17 11.01.2026
שקמה ושכמותה
לא מעניינת בכלל מה אתם מצטטים אותם כל הזמן הם לא רלוונטים, ואתם אתר שמאלני על סטרואידים11:17 11.01.2026
