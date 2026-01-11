פרופסור שקמה ברסלר, ממובילות המחאה נגד הרפורמה המשפטית, תוקפת בחריפות את הממשלה הנוכחית ומשווה את דרכה האידיאולוגית לזו של משטר האייתולות באיראן, שכעת עומד בפני הסלמה במחאות נגדו. בציוץ שפרסמה, התייחסה ברסלר למגמות הדתיות והפוליטיות בישראל וטענה כי אין צורך להמתין עשרות שנים כדי להבין לאן הדברים מובילים.

"לא צריך לחכות 40 שנה כדי להבין שממשלת 'חמאס הוא נכס' מקדמת בפועל אידיאולוגיה מהסוג של משטר האייתולות באיראן", כתבה ברסלר, תוך שהיא משתמשת בביטוי המכוון לביקורת על מדיניות הממשלה בעבר מול רצועת עזה. לדבריה, הקו המנחה של הממשלה הנוכחית הוא "קנאות דתית חשוכה".

ברסלר הוסיפה כי המטרות של הקואליציה אינן מוסתרות, אלא גלויות לכל מי שמעוניין לבחון אותן: "גם לא צריך לנחש. הקשיבו למה שהם אומרים וקראו את החוקים שהם הניחו על שולחן הכנסת. הכל כתוב שם".