יאיא פינק, מראשי מחאת השמאלן, השווה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו למנהיג איראן עלי חמינאי: "אלה ימים היסטוריים – שם באיראן וכאן בישראל. הגיע הזמן שהדיקטטור שם, והדיקטטור כאן, ילכו הביתה!"

יאיא פינק, מראשי מחאת השמאל ואחד המצטרפים החדשים למפלגת "הדמוקרטים" של יאיר גולן, עורר סערה אמש (מוצ"ש) כשהשווה בנאומו במחאה בתל אביב בין ראש הממשלה בנימין נתניהו למנהיג איראן עלי חמינאי. בדבריו הביע תמיכה במפגינים באיראן נגד משטר האייתוללות, וקרא לנפילת המשטר בטהרן – תוך השוואה בין המחאות באיראן ובישראל.

צפו בדבריו של פינק:

"אנחנו חיים בתקופה שדיקטטורים נופלים בה. ימים היסטוריים ומלאי תקווה – שם באיראן, וכאן בישראל" אמר פינק בנאומו. עוד פנה למפגינים בכיכר הבימה: "בואו נעביר מכאן ביחד מסר לציבור האיראני הנחוש, שנאבק נגד המשטר האפל".

פינק המשיך ועודד את המפגינים: "המילה 'אזאדי' משמעותה חופש בפרסית. בואו נקרא ביחד: אזאדי!". בשלב זה הקהל החל לקרוא בפרסית בקריאות קצובות – ואז פינק המשיך ואמר כי "הגיע הזמן שהדיקטטור שם, והדיקטטור כאן, ילכו הביתה!".