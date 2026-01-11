יאיא פינק, מראשי מחאת השמאל ואחד המצטרפים החדשים למפלגת "הדמוקרטים" של יאיר גולן, עורר סערה אמש (מוצ"ש) כשהשווה בנאומו במחאה בתל אביב בין ראש הממשלה בנימין נתניהו למנהיג איראן עלי חמינאי. בדבריו הביע תמיכה במפגינים באיראן נגד משטר האייתוללות, וקרא לנפילת המשטר בטהרן – תוך השוואה בין המחאות באיראן ובישראל.
צפו בדבריו של פינק:
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
"אנחנו חיים בתקופה שדיקטטורים נופלים בה. ימים היסטוריים ומלאי תקווה – שם באיראן, וכאן בישראל" אמר פינק בנאומו. עוד פנה למפגינים בכיכר הבימה: "בואו נעביר מכאן ביחד מסר לציבור האיראני הנחוש, שנאבק נגד המשטר האפל".
פינק המשיך ועודד את המפגינים: "המילה 'אזאדי' משמעותה חופש בפרסית. בואו נקרא ביחד: אזאדי!". בשלב זה הקהל החל לקרוא בפרסית בקריאות קצובות – ואז פינק המשיך ואמר כי "הגיע הזמן שהדיקטטור שם, והדיקטטור כאן, ילכו הביתה!".
מה דעתך בנושא?
17 תגובות
3 דיונים
סיני
יאיר. שם של החתול שלי זמנכם תם שמאל אבוד10:53 11.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דוד
אדם פשוט "חולה שנאת ביבי " תתמודד בבחירות מולו בקש אימון העם אז תקבל תשובה נכונה רק נזקים למדינה עשית וממשיך לעשות10:49 11.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אזרח
עלוב נפש, מבייש את הכיפה, נרקסיסט. יהיה אתה אדם חולה, ששונא את השונה ממך. מקווה שילדיך לא יצאו כמוך. יהודי מומר בתחפושת דתית.10:51 11.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שפ
במשך 70 שנה השמאל דיכא את העם בדיקטוטורה הגיע הזמן וה שלח את ביבי לשחרר את העם ממכם10:59 11.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דו
השאלה היא,מי הם הדיקטטורים בישראל? התשובה,ברורה גם לכם(כי נחשבים אתם למשכילים וחכמים),אתם "הקפלניסטים למינם".10:57 11.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ליאור
ערב רב מסריח שכמוך10:55 11.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אבי
חנופה לאליטה החילונית לא תעזור!!!!!!!!!!10:54 11.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
נתנאל
פינק משווה את נתניהו לדיקטטור שיורה אש חיה על מאות מפגינים. אבל אם יגידו עליו משהו שאינו לפי רוחו הוא יפגע ויעלב.10:50 11.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
בתגובה ל: נתנאל
חס וחלילה, אין מה להשוות בכלל ולמרות שאין מה להשוות בכלל, דיקטטורה זה דבר נוראי ואסור לתת לאייתולות הביביסטיות להשלים את המהפכה!!!12:06 11.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ציון
מי שמצביע לאנשים הרעים אלה הוא אדם רשע.11:38 11.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
משה
מתחיל להימאס מההסתה המטורפת של השמאל נגד ראש ממשלה מכהן , האיש הזה חייב להיעצר11:35 11.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר