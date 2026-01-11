מפלס הכנרת רשם ב-48 השעות האחרונות עלייה של 1 ס"מ. לכנרת מלאה חסרים כעת 4.52 מטר. בימים הקרובים צפויה עלייה נוספת כתוצאה מהזרימות בירדן

אחרי סוף שבוע גשום ולקראת הסערה שצפויה להגיע לאזורינו ביום שלישי הקרוב, מפלס הכנרת רשם ב-48 השעות האחרונות עלייה של 1 ס"מ. על פי נתוני המדידה של רשות המים, מפלס הכנרת עומד כעת על רום של 213.32-.

עוד עולה מהנתונים כי מפלס הכנרת רחוק ב- 4.52 מטר מקו אדום עליון. בנוסף, הספיקה בירדן עומדת על 8 מק'/שנ', מה שצפוי להביא לעלייה נוספת בימים הקרובים.

תחזית מזג אוויר לימים הקרובים

מזג אוויר בשבוע הקרוב יהיה גשום וסוער. ירד גשם בכל הארץ מלווה בסופות רעמים ורוחות. שלג יירד מחוץ לחרמון. יום ראשון: מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה של הטמפרטורות, והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.