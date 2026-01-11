בעונה הנוכחית יש הרבה מתמודדים חזקים, ואחד הבולטים שבהם הוא תמיר לוי. אחרי עונה של ביצועים בולטים והופעות בימתיות מרשימות, ולמרות ביצוע חזק של כמעט 80%, תמיר לוי הודח מהכוכב הבא

אמש (מוצ"ש) בפרק של "הכוכב הבא לאירוויזיון 2026" בקשת 12 הודח אחד המתמודדים החזקים בתחרות, תמיר לוי. אחרי עונה של ביצועים חזקים ונוכחות בימתית בלתי ניתנת להכחשה, לוי עזב את התחרות.

בפרק שודר "ספיישל שלמה ארצי", עם הזמר הוותיק. תמיר לוי פתח את הערב עם ביצוע של "נבראתי לך", קיבל עליו 79%, ארבעה כחולים מהשופטים ורק אדום אחד מאמדורסקי.

בסוף הערב לוי היה מועמד להדחה למול שקד סולומון, שקיבל על הביצוע שלו 55% בלבד, וקיבל שלושה אדומים. בסופו של דבר דווקא תמיר לוי הוא זה שהודח.

ספיישל שלמה ארצי

הפרק של תוכנית המציאות לבחירת הנציג לאירוויזיון, "הכוכב הבא", מנסה כל הזמן לספק עניין וערך מוסף מעבר לתחרות עצמה. בפרק האחרון הבחירה הייתה לעשות פרק ספיישל בסימן הזמר שלמה ארצי.

ארצי עצמו ייצג אותנו באירוויזיון 1975 עם השיר "את ואני". האירוח שלו לא רק היה מחווה לזמר המצליח אלא גם מחווה לנציג שהיה.

מלבד שירי המתמודדים במהלך הפרק, הם ביצעו כולם יחד עם ארצי את "כמו אז", הלהיט הענק משנת 1992 שאין מי שלא מכיר אותו גם היום.

צפו בביצוע המיוחד של שלמה ארצי עם חברי הנבחרת: