יו"ר חד"ש, ח"כ איימן עודה, קרא לצאת למרי אזרחי בלתי אלים, על רקע רציחתו של נער בן 15 אמש בנצרת. עודה: "זו הפקרה מכוונת. מרי אזרחי בלתי אלים הוא צו השעה"

ח"כ איימן עודה, יו"ר מפלגת חד"ש-תע"ל, קורא פעם נוספת היום (ראשון) לצאת למרי אזרחי "בלתי אלים ובלתי מתפשר". זאת על רקע הנרצח ה-12 מהמגזר הערבי מאז תחילת 2026. הרצח האחרון היה של נער בן 15 אמש בנצרת.

קרבן רביעי ביממה במגזר הערבי: עוד 3 נרצחים בשפרעם

עודה כתב ברשת ה-X: "איך אפשר לקבל מציאות שבה נער מקבל שיחת טלפון, יוצא מהבית, ונרצח. פשוט נרצח. שמו עזמי גריב, והוא היה רק בן 15. 12 אזרחים ערבים נרצחו מתחילת השנה. כדי לחיות בלי כנופיות פשע ובלי נשק הפגנו וצעקנו במשך שנים מדם לבנו. דרשנו, ואין מענה".

עודה האשים: "זו הפקרה מכוונת. לכן, מרי אזרחי בלתי אלים ובלתי מתפשר הוא צו השעה. נפגין. נחסום. נשבית את המדינה, וניאבק על הביטחון של כולנו, ולמען החיים של כולנו".

במהלך היום צפויה להתקיים הפגנה של ועדת המעקב העליונה של הציבור הערבי בישראל מול בית ראש הממשלה.

בשבוע שעבר התראיין עודה ל"כאן חדשות" וקרא גם אז למרי אזרחי. לדבריו בריאיון: "יש לי אפס אמון במשטרה, השאלה היא מה אנחנו נעשה", אמר עודה. "יש רק דבר אחד והוא לסמוך על עצמנו במאבק מול המוסדות. צריך להגיע למצב של מרי אזרחי של ממש. אם החיים של הילדים שלנו לא יהיו טבעיים, החיים של המדינה כולה לא צריכים להיות טבעיים".

בהמשך קרא עודה להשבתה רחבה של פעילות במשק. "אני קורא להשבתה לא רק של יום אחד בקרב החברה הערבית. של כל הרופאים הערבים ושל העוסקים בכל התחומים במדינה. אני קורא להסתדרות ולשלטון המקומי להצטרף אלינו, וקורא לכל אדם באשר הוא אדם להצטרף".