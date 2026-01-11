בדרך לשגרירות נוספת בבירה: שר החוץ גדעון סער שוחח הבוקר (ראשון) עם ראש ממשלת סמואה, לאאולי לאואטאה שמידט, ובירך אותו על החלטתו לפתוח שגרירות בירושלים במהלך שנת 2026.
במהלך השיחה סער הזמין את ראש הממשלה לקיים ביקור בישראל, וכן הזמין את נציגי משרד החוץ המקומי להגיע לביקור בישראל על מנת לקדם את פתיחת השגרירות. עוד הודה בשיחה לראש הממשלה על התמיכה העקבית של סמואה בישראל באו״ם.
סמואה תהיה המדינה השלישית מבין מדינות איי האוקיינוס השקט שפותחת שגרירות בירושלים – זאת אחרי שפפואה גיניאה החדשה עשתה זאת בשנת 2023, ופיג'י פתחה שגרירות בירושלים בשנה שעברה. לאורך השנים קיימה ישראל פעילות של סוכנות הסיוע הלאומית במשרד החוץ (מש"ב) בסמואה, שכללה אלמנטים שונים, בהם הדרכות ומערכות בתחומי האנרגיה. בנוסף, בשנת 2023 שתי המדינות אישררו הסכם לפטור הדדי מאשרות.
פשוט נפלא , ראש הממשלה , עבריין מבוקש על ידי 142 מדינות בעולם עם צו מעצר על ראשו , מצא יעד חדש שאליו בכל זאת יוכל לטוס ... ממש הצלחה , דרך אגב מישהו שמע על המדינה הזו ?
ימין
דיי, חמוצים קנאים, תפסיקוי לקנא שביבי מצליח09:55 11.01.2026
פסיכי
חחחחחחח גדעון סער הוא חולה נפש משועמם10:05 11.01.2026
ימין
דיי, חמוצים קנאים, תפסיקוי לקנא שביבי מצליח09:55 11.01.2026
