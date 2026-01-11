לאחר שדווח כי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ תודרך על אפשרויות לתקיפה צבאית באיראן, יו"ר הפרלמנט האיראני הגיב ואיים כי "כל תקיפה אמריקנית – תוביל לפגיעה בישראל ובבסיסים האמריקנים באזור"

ממשיכים לאיים: יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבף, התייחס היום (ראשון) למתיחות מול ארה"ב בצל האיומים לתקוף את איראן בתגובה להרג המפגינים במדינה. בדבריו איים כי "כל תקיפה אמריקנית באיראן על רקע המחאות – תוביל לפגיעה בישראל ובבסיסים האמריקנים באזור".

האיום של קאליבף מגיע אחרי שהלילה דווח כי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ קיבל תדרוך על אפשרויות לתקיפה צבאית באיראן. לפי הדיווח בעיתון ה"ניו יורק טיימס", הנשיא "שוקל את האפשרויות ברצינות" לאור מאמצי משטר האייתוללות לדכא את ההפגנות במדינה, שכוללים הרג של מפגינים.

עוד באותו נושא איראן ממשיכה לבעור: האופוזיציה טוענת לאלפי מפגינים הרוגים 07:30 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

נזכיר כי במהלך סוף השבוע התקיימו בישראל הערכות מצב בהשתתפות בכירים במערכת הביטחון. הדיונים עסקו בהתפתחויות האזוריות ובבחינת תמונת המודיעין העדכנית, בדגש על המתרחש בזירה האיראנית. גורמי ביטחון מסרו במוצאי השבת כי בצה״ל מתקיים מעקב רציף ומעמיק אחר ההתפתחויות באיראן, תוך ניתוח שוטף של מידע מודיעיני ממקורות שונים והיערכות בהתאם להערכות המצב המשתנות.

במערכת הביטחון הדגישו, כפי שנאמר בימים האחרונים, כי בשלב זה אין כוונות התקפיות. עם זאת, בצה״ל ציינו כי הכוחות ערוכים היטב בהיבט ההגנתי, ומקיימים היערכות לכל תרחיש אפשרי שעלול להתפתח, לרבות הפתעות ביטחוניות בלתי צפויות.