החשוד התחזה לזהות ישראלית, שלח אסמכתאות מזויפות והעביר את הסחורה באמצעות מוניות; כ-100 תלונות והיקף הונאה מוערך בכשלושה מיליון שקלים

בתום חקירה ארוכה נעצר פלסטיני תושב רמאללה, בחשד שהונה עשרות אזרחים ישראלים בהיקף של מיליוני שקלים.

על פי הודעת המשטרה, במהלך החודשים האחרונים נוהלה חקירה שבמסגרתה אותרו עשרות תיקי מרמה בשיטה דומה. מהחקירה עולה כי החשוד התחזה לשמות ישראליים של תושבי צפון הארץ, פנה למוכרים שפרסמו מוצרים למכירה בפלטפורמות מקוונות, ובהן אתר יד 2.

לפי החשד, לאחר סיכום מחיר עם הקורבנות, שלח החשוד אסמכתה מזויפת של העברה בנקאית. זמן קצר לאחר מכן הגיעה מונית לבתי המוכרים, אספה את המוצר והעבירה אותו למונית נוספת, לרוב באזור היישוב בית אריה שבשומרון.

במשטרה ציינו כי עד כה אותרו כ-100 תלונות בגין מעשי הונאה שבוצעו על פי החשד בשנים 2024–2025, ובהיקף כספי מצטבר מוערך של כשלושה מיליון שקלים. עם התקדמות החקירה, פשטו לפני מספר ימים לוחמי הימ״מ על מקום הימצאו של החשוד, בשנות ה-50 לחייו, ברמאללה, וביצעו את מעצרו. החקירה נמשכת.