לוחם צה"ל נפצע באורח בינוני מירי שבוצע לעבר כוחות במהלך פעילות מבצעית בשכם, ופונה לטיפול בבית החולים. בצה"ל פתחו במרדף אחר המחבל

לוחם צה"ל נפצע הלילה (בין שבת לראשון) באורח בינוני, זאת במהלך פעילות מבצעית של כוחות צה"ל בעיר שכם שבחטיבת שומרון. בדובר צה"ל אמרו כי הלוחם נפצע כתוצאה מירי שבוצע לעבר הכוח.

בעקבות האירוע, נמסר כי כוחות צה"ל פתחו במרדף אחר המחבל. עוד נאמר כי הלוחם הפצוע פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, ומשפחתו עודכנה.

האירוע הנוכחי מגיע יום אחרי שדווח על ניסיון דריסה של לוחמים במרחב חארת א־שיח שבחטיבת יהודה, סמוך לחברון. מתחקיר ראשוני שהתבצע עולה כי כוח צה״ל שפעל במרחב הגיב בירי לעבר רכב שהאיץ לעברו, בשל חשש לאיום מיידי. לא דווח על נפגעים בקרב הכוחות הישראלים, אך נאמר כי המחבל נפצע.

למרות שדווח בהתחלה כי מדובר בפיגוע דריסה, בצה"ל אמרו הלילה כי "בשלב זה לא נמצאו ממצאים ברורים לכך שמדובר בפיגוע מכוון, האירוע עודנו מתוחקר".