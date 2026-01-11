רוכב אופנוע כבן 50 נהרג בתאונת דרכים במהלך רכיבה בכביש 2 ממחלף חוף השרון למחלף פולג. צוותי מד"א קבעו את מותו במקום לאחר ביצוע פעולות החייאה

הקטל בכבישים נמשך: רוכב אופנוע כבן 50 נהרג בתאונת דרכים שהתרחשה הבוקר (ראשון) במהלך רכיבה בכביש 2 ממחלף חוף השרון למחלף פולג. חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו לזירה העניקו לו בטיפול רפואי ראשוני וביצעו פעולות החייאה, אך בסופן נאלצו לקבוע את מותו במקום אחרי שהוא סבל מחבלה רב מערכתית.

רופא מיחידת האופנועים של מד"א, ד"ר קובי שיף, ופראמדיק מד"א עידן שינה, סיפרו כי "מדובר בתאונת דרכים מזעזעת, הגענו במהירות למקום וראינו את רוכב האופנוע שוכב על הכביש כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם חבלה רב מערכתית. התחלנו בביצוע פעולות החייאה כשבסופן נאלצנו לצערנו לקבוע את מותו במקום".

ביום שישי האחרון דווח על גבר כבן 30 שנהרג בתאונה בין אוטובוס לרכב פרטי בכביש 89 סמוך לצומת מירון, כשהוא נלכד ברכבו ונזקק לחילוץ. חובשים ופראמדיקים של מד"א שקבעו לזירה קבעו את מותו במקום. נהג האוטובוס נפצע באורח קל, והוא פונה לבית החולים זיו בצפת אחרי שקיבל טיפול רפואי ראשוני בזירת התאונה.