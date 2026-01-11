מחאות הענק באיראן נמשכו גם הלילה (בין שבת לראשון), ונראה כי משטר האייתוללות הסלים את מאמצי הדיכוי של המפגינים. על פי הדיווח בערוץ "איראן אינטרנשיונל", גורמי אופוזיציה באיראן טוענים כי לפחות 2,000 מפגינים נהרגו ברחבי איראן במהלך 48 השעות האחרונות.

בעוד שהדיווחים והתיעודים באיראן עצמה אינם נפוצים – בין היתר בגלל הניתוק המוחלט של רשת האינטרנט במדינה, אשר נמשך כבר מעל 3 ימים – בכלי התקשורת הבינלאומיים דיווחו על נפגעים רבים בבתי החולים. ברשת BBC דיווחו כי המרכזים הרפואיים בטהרן "מוצפים בפצועים", כשרופא בבית חולים לעיניים בבירת איראן טען כי "המתחם במצב קריסה" אחרי שנטען כי כוחות הביטחון ירו בכוונה לעבר עיניהם של מפגינים.

במקביל, רופא נוסף בבית חולים בטהרן אמר כי היו "סצנות איומות" בהפגנות ברחבי איראן, כשמספר הנפגעים היה גבוה מספיק כך שלצוותים לא היה מספיק זמן לבצע החייאות לכולם. לטענתו, "אין מספיק מנתחים כדי להתמודד עם שטף הפצועים".