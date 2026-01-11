על רקע התגברות המחאות באיראן והדיווחים על הרג מפגינים, ב"ניו יורק טיימס" דווח כי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ תודרך על אפשרויות חדשות לתקיפה צבאית באיראן ו"שוקל אותן ברצינות"

האם ארה"ב תתערב? עיתון ה"ניו יורק טיימס" דיווח הלילה (בין שבת לראשון) כי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ קיבל תדרוך על אפשרויות לתקיפה צבאית באיראן. לפי הדיווח, הנשיא "שוקל אותן ברצינות" לאור מאמצי משטר האייתוללות לדכא את ההפגנות במדינה, שכוללים הרג של מפגינים.

במקביל דווח כי מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו שוחח אמש בטלפון עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. לפי הדיווח, נושא ההפגנות באיראן עלה במהלך השיחה, לצד דיונים על המצב ברצועת עזה וסוגיות אזוריות נוספות.

הדיווח הנוכחי מגיע אחרי שאתמול דווח כי גורמים בכירים בממשל האמריקני ערכו דיון ראשוני ומסווג בנוגע לאפשרות של הוצאת תקיפה צבאית לפועל על אדמת איראן. לפי הדיווח, הדיונים לא עסקו רק ברעיון הכללי, אלא ירדו לרזולוציות של בחינת "בנק מטרות" ויעדים ספציפיים לתקיפה. המהלך נועד לממש את איומי הממשל ולהבהיר לטהראן כי המחיר על דיכוי אכזרי של המפגינים לא יהיה רק דיפלומטי או כלכלי – אלא צבאי וישיר.

עוד באותו נושא חמינאי נגד טראמפ: "קורא לו להתמקד בבעיות בארצו" 11:24 | אוריאל בארי 2 0 😀 👏

במקביל, טראמפ עצמו התייחס למראות הקשים באיראן וכתב ברשתות החברתיות כי "איראן מביטה אל החירות, אולי כפי שלא עשתה מעולם. ארצות הברית עומדת מוכנה לסייע".

ביום שישי האחרון מנהיג איראן עלי חמינאי תקף את טראמפ ואמר כי "יש כמה פורעים שמנסים לרצות את נשיא ארה"ב באמצעות הרס וגרימת נזק לרכוש ציבורי. אני קורא לטראמפ להתמקד בבעיות הפנימיות של ארצו. הנשיא דונלד טראמפ צריך לדעת שכל הרודנים נפלו כשהיו בשיא כוחם. ידיה של אמריקה מוכתמות בדם של יותר מאלף איראנים, כולל מנהיגים וחפים מפשע. איראן עומדת איתנה, ולא תוותר אפילו במילימטר על עקרונותיה. הרפובליקה האיסלאמית לא תסבול עבודה של שכירי חרב בעבור זרים".