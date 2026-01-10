הפועל באר שבע סיימה בתיקו 0 את משחקה מול מכבי חיפה ושמטה 2 נקודות. בית"ר ירושלים שניצחה את ריינה נצמדה אליה בפסגה כשרק הפרש השערים מבדיל ביניהן

ליגת העל בכדורגל. הפועל באר שבע הפסידה הערב נקודות באיצטדיון הביתי, ובית"ר ירושלים נצמדה אליה בפסגה.

האדומים מהדרום פגשו את מכבי חיפה, והמצטיין של המשחק היה השוער הירוק -ירמקוב, שהציל 8 פעמים את החיפאים מספיגה.

בית"ר ירושלים ניצחה את נועלת הטבלה בני ריינה בתוצאה 1:0 משער של מוזי בדקה ה-33. בעקבות התוצאה, בית"ר נצמדה למקום הראשון, כשלתי הקבוצות 42 נקודות אלא שלבאר שבע יש 5 שערי יתרון.

מכבי ת"א ניצחה את סכנין בבית, ולה 36 נקודות.

מכבי חיפה נותרה במקום הרביעי לאחר שהפועל תל אביב חילצה נקודה מהפועל חיפה, במשחק הפכפף. האדומים מתל אביב עלו ליתרון בדקה ה-20, האדומים מחיפה הפכו את התוצאה ועלו ל-3:1 עם פתיחת המחצית השנייה, אבל שער של מורגן ושער עצמי בדקה ה-81, קבעו חלוקת נקודות.

הפועל פתח תקווה נמצאת כעת במקום ה-6 שמוביל לפלייאוף העליון, 2 נקודות יותר ממכבי נתניה.

בתחתית, בני ריינה מסובכת מאוד עם 7 נקודות, ומעליה הפועל ירושלים (12) וקרית שמונה (13) ומשחק חסר.