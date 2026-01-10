פיגוע דריסה בחברון. מחבל פלסטיני ניסה לדרוס לוחמים. הלוחמים מחטיבת הנח"ל השיבו אש, והוא נפגע.

מדובר צה"ל נמסר: "בהמשך לדיווח שהתקבל על ניסיון דריסת כוח צה״ל במרחב חארת א-שיח שבחטיבת יהודה, כוחות צה"ל שפעלו במרחב ירו לעבר מחבל שניסה לדרוס אותם, המחבל נוטרל. אין נפגעים לכוחותינו".