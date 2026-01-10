22:03

האדומים הפסידו נקודות; בית"ר נצמדה בפסגה

21:17

פיגוע דריסה בחברון: לוחמים השיבו אש; המחבל נפגע

21:14

בישראל עוקבים אחרי המצב באיראן: נערכים לכל תרחיש

20:45

טראמפ שוקל תקיפה ומבטיח: "באים לעזור לאזרחי איראן"

20:39

פרק 3 בפודקאסט: עם מורן שמואלוף - כשעוצמה נשית יוצרת שינוי

20:23

טראמפ במסר לחמינאי: "אכזריותכם לא תעבור בשתיקה"

19:17

אילה חסון תופסת את הראש: "לא היה דבר כזה"

19:10

בגלל השינוי ברשת ה-X: חמינאי הסיר את דגל איראן מהפרופיל

19:08

השירות המטאורולוגי בעדכון דרמטי: "יש לצפות לנזקים"

18:57

אירוע בטחוני ברצועת עזה

18:43

קור קיצוני, גשום וסוער; שלג לא רק בחרמון: תחזית מזג אוויר

18:37

בתגובה לנסיון השיגור הכושל: חוסלו בכירים בחמאס ותשתיות טרור

18:28

הבשורה שחיכו לה: בר כהן ואליאב טעטי חובקים ילד

18:24

הבכיר האמריקאי דורש: להאיץ את סיום הסיוע לישראל - זאת הסיבה

18:07

נתניהו הפתיע: ישראל תוותר על הסיוע האמריקני

17:56

צנגאוקר חושפת: "מתכננת לרוץ לפוליטיקה, גם הליכוד זו אופציה"

17:40

חמינאי מעלה את הכוננות לגבוהה ביותר; טראמפ: "נכה בהם חזק"

14:02

נערכים לחיבור: מנכ"ל חברת החשמל יבקר בצפון השומרון

13:58

הותר לפרסום: חוליית מחבלים שתכננה פיגוע נעצרה ביו"ש

13:30

שופטת בג"ץ לא פוסלת את עצמה: "אין עילה כלשהי"

