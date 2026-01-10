פיגוע דריסה בחברון. מחבל פלסטיני ניסה לדרוס לוחמים. הלוחמים מחטיבת הנח"ל השיבו אש, והוא נפגע.
המחבל נפצע. אין נפגעים ישראלים באירוע.
מדובר צה"ל נמסר: "בהמשך לדיווח שהתקבל על ניסיון דריסת כוח צה״ל במרחב חארת א-שיח שבחטיבת יהודה, כוחות צה"ל שפעלו במרחב ירו לעבר מחבל שניסה לדרוס אותם, המחבל נוטרל. אין נפגעים לכוחותינו".
יוני
אבל תורת הרעל והרפש (שמשום מה קוראים לעצמם תורת לחימה) טוענים שאלוף הפיקוד אוסר לירות על רכבים שפורצים מחסום????21:31 10.01.2026
