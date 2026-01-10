במערכת הביטחון מבהירים, אין כוונה לפעולה התקפית בשלב זה, בצה״ל שומרים על דריכות גבוהה ונערכים לכל תרחיש חריג, אף שאין אינדיקציה מיידית לאיום

במהלך סוף השבוע התקיימו הערכות מצב בהשתתפות בכירים במערכת הביטחון. הדיונים עסקו בהתפתחויות האזוריות ובבחינת תמונת המודיעין העדכנית, בדגש על המתרחש בזירה האיראנית.

גורמי ביטחון מסרו במוצאי השבת כי בצה״ל מתקיים מעקב רציף ומעמיק אחר ההתפתחויות באיראן, תוך ניתוח שוטף של מידע מודיעיני ממקורות שונים והיערכות בהתאם להערכות המצב המשתנות.

במערכת הביטחון מדגישים, כפי שנאמר בימים האחרונים, כי בשלב זה אין כוונות התקפיות. עם זאת, בצה״ל מציינים כי הכוחות ערוכים היטב בהיבט ההגנתי, ומקיימים היערכות לכל תרחיש אפשרי שעלול להתפתח, לרבות הפתעות ביטחוניות בלתי צפויות.