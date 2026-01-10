תחת הכותרת "סערה חלפה והסערה הבאה כבר בדרכה אלינו", כתבו בשירות המטאורולוגי: "גשמים קלים ירדו במהלך השבת באיזור ירושלים, השרון והצפון ומחר כבר תשרור הפוגה בגשמים. עם זאת ההפוגה בגשמים וברוחות צפויה להיות קצרה ומזג האוויר הסוער צפוי להתחדש ובעוצמה, כבר בשעות הערב של יום שני".

בשירות מסבירים כי "הגשם יתחיל לרדת בצפון כבר בשעות אחר הצהריים של יום שני ויתפשט במהירות במהלך הערב עד לצפון הנגב. הרוחות ילכו ויתחזקו במהלך הערב ויגיעו לשיא בשלישי לפנות בוקר/שעות הבוקר אז יגיעו משבי הרוח בחוף, בשפלה ובהרים עד לעוצמה של 90-110 קמ"ש ובקו החוף אף יותר".

בשירות המטאורולוגי מעדכנים כי "יש לצפות לנזקים כגון קריסות עצים, חפצים ופגיעה בתשתיות עקב עוצמות הרוחות ולשיבושים כגון המראות ונחיתות בשלישי בשעות הבוקר. גשמים בעוצמה חזקה צפויים בצפון ובמרכז. בהרי הצפון והמרכז צפויים 50-80 מילימטרים. מרביתם ביממה שבין שני בערב לשלישי בערב".

"בשל הרוחות עזות ענני גשם רבים יחסית יגיעו גם אל מזרח לקו פרשת המים ובנחלי מדבר יהודה המתנקזים צפויים שיטפונות משמעותיים מיום שני בערב ובמהלך יום שלישי. מדובר כבר באירוע השיטפונות השמיני במספר בנחלי ים המלח בחודשיים האחרונים לשם השוואה בכל העונה שעברה התרחשו רק 5 אירועי שטפונות".

"הצפות מקומיות ושטפונות עשויים להתרחש גם בבקעת הירדן, בהרי ירושלים, בשומרון ובגליל התחתון כתוצאה מעוצמות המשקעים וכמויותיהם הגדולות ביממה הסוערת שתחל ביום ב' לקראת ערב".