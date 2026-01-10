במסגרת התגובה לשיגור הכושל מעזה, חוסלו מחבלים בכירים ונתקפו מתחמי פיקוד, פירי שיגור ומתקני ייצור אמצעי לחימה של חמאס בצפון ובדרום הרצועה

צה"ל תקף אמש (שבת) שורת יעדי טרור בדרום ובצפון רצועת עזה, בתגובה לשיגור כושל שבוצע משטח העיר עזה לעבר מדינת ישראל. במסגרת התקיפות חוסלו מספר מחבלים מארגון הטרור חמאס ומארגוני טרור נוספים, ונתקפו תשתיות טרור בהיקף רחב.

לפי הודעת צה"ל ו-שב"כ, בין המחבלים שחוסלו נמנים בכירים בארגון חמאס, בהם כמאל עבד אלרחמן מחמד עואד, ראש מערך הנ״ט של הארגון, אשר קידם מתווי טרור נגד כוחות צה״ל במהלך הלחימה ולפניה. בנוסף חוסל אחמד תאבת, ראש סדנה של חמאס, אשר שימש מוקד ידע מרכזי לייצור אמצעי לחימה ששימשו לירי לעבר שטח מדינת ישראל.

במקביל, בצה"ל אישרו כי בוצעה תקיפה נגד אחמד עבד אלפתאח סעיד מגדלאוי, מחבל נוח'בה בגדוד נוסיראת, אשר השתתף בפשיטה למסיבת הנובה בטבח הרצחני ב־7 באוקטובר. בצבא ציינו כי תוצאות התקיפה נמצאות בבדיקה.

עוד נמסר כי במסגרת הפעילות הותקפו מתחמי פיקוד ושליטה של חמאס, אשר שימשו לאחסון אמצעי לחימה ולקידום מתווי טרור נגד כוחות צה״ל. בנוסף הותקפו תשתיות טרור נוספות, בהן שמונה פירי שיגור, שני אתרים לייצור אמצעי לחימה ושלושה מחסני אמצעי לחימה.

בצה"ל ובשב״כ הדגישו כי הפעילות מהווה פגיעה משמעותית ביכולות ארגוני הטרור ברצועת עזה לפגוע בכוחות צה״ל ובאזרחי מדינת ישראל, וכי ימשיכו לפעול מול כל ניסיון לפגיעה בשטח ישראל.