הסנאטור לינדזי גרהאם צייץ עמדה אמש (שבת) ברשת ה-X הקוראת לבחון האצה משמעותית של סיום הסיוע הצבאי האמריקאי לישראל. בדבריו ציין כי הסיוע שניתן לאורך השנים היה השקעה משתלמת עבור ארצות הברית.

"הסיוע שהענקנו לישראל היה השקעה מצוינת, הוא שמר על עוצמת צה"ל, אפשר שיתוף טכנולוגי והפך את הצבא הישראלי ליעיל יותר, לטובת ארצות הברית", כתב גרהאם.

עם זאת, לדבריו, חלה בשנים האחרונות תפנית במצבה הכלכלי של ישראל. "נראה שיש רצון מצד ישראל לשנות את הדינמיקה הזו, משום שיש לה כלכלה משגשגת", ציין, והוסיף כי הוא מעריך בעלי ברית "שפועלים להיות עצמאיים יותר".

גרהאם התייחס ללוחות הזמנים הקיימים להפסקת הסיוע ואמר כי אין צורך להמתין שנים ארוכות. "בהתחשב במה שאמר ראש הממשלה, אין סיבה להמתין עשר שנים", כתב. לדבריו, "המיליארדים מכספי משלם המסים שנחסוך מהאצת סיום הסיוע צריכים ויכולים להיות מושקעים חזרה בצבא ארצות הברית, שהוא הטוב בעולם ונמצא בביקוש גבוה".

לצד זאת הדגיש כי היחסים עם ישראל נותרו מרכזיים. "אין לנו בעלת ברית טובה יותר מישראל. העתיד שלה חשוב לארצות הברית במישורים רבים", כתב. עם זאת הוסיף כי "את המיליארדים הללו צריך להשיב בהקדם, כדי לעמוד ביעד תקציב צבאי של 1.5 טריליון דולר שמציב הנשיא דונלד טראמפ", יעד שלדבריו נדרש לנוכח ריבוי העימותים והשינויים באופי הלחימה.

גרהאם ציין כי מתוקף תפקידו כיו"ר ועדת המשנה לענייני מדינה ופעולות חוץ, בכוונתו לפעול בנושא. "אציג הצעה לישראל ולממשל טראמפ במטרה להאיץ באופן דרמטי את לוח הזמנים", כתב.