הותר לפרסום: כוחות חטיבת יהודה ולוחמי יחידת דובדבן, בהכוונת שב״כ, פעלו השבוע במרחב העיר חברון ועצרו חוליית מחבלים שתכננה לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. סיכול החולייה מגיעה כחלק מהפעילות של כוחות צה"ל במבצעים לסיכול טרור ברחבי יהודה ושומרון.
צפו בתיעוד:
בצה"ל אמרו כי המעצר בוצע בהמשך לפעילות לוחמי גדוד 202 מחטיבת הצנחנים, שעצרו שני מחבלים נוספים מחברון ומבני נעים, אשר עסקו בבניית תשתית טרור.
במקביל, כוחות חטיבת בנימין עצרו במהלך השבוע 12 מבוקשים והשמידו מחרטות ששימשו לייצור אמצעי לחימה. במבצע בביתוניא פשטו הכוחות על חנות פלסטינית ותפסו ציוד צבאי ששימש לפעילות טרור. כמו כן, כוחות חטיבת מנשה השלימו מבצע בכפר סילת אל-חרת׳יה, שבמהלכו נעצרו מחבלים ונתפס נשק מסוג M16.
כוחות חטיבות שומרון, עציון ואפרים פעלו במספר כפרים ובעיר טולכרם, כשהם עצרו במהלך השבוע 25 מבוקשים – בהם מחבלים שיידו אבנים לעבר אזרחים ישראלים. הלוחמים גם איתרו אלפי שקלים ששימשו ככספי טרור.
בסך הכל, נעצרו במהלך השבוע האחרון 57 מבוקשים, אשר הועברו להמשך טיפול בידי משטרת מחוז ש״י ושב״כ.
