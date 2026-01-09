הפרשן הפוליטי עמית סגל, תוקף את היועמ"ש לשעבר אביחי מנדלבליט, ואת היועמ"שית הנוכחית גלי בהרב מיארה: "חוסר מודעות ואנטי־דמוקרטיות"

הפרשן הפוליטי של חדשות 12 עמית סגל, התייחס בטורו ליועמ"ש לשעבר אביחי מנדלבליט, ולחוות דעתו דאז על סגירת גלי צה"ל.

דבריו כתב סגל: "אביחי מנדלבליט, שעקבותיו נעלמו עם פרוץ פרשת הפצ"רית, סוף־סוף יצר קשר. הוא בא השבוע לאולפן לקונן על קץ הדמוקרטיה, אך אז נתקל בפורמט שפחות מוכר לו: שאלה קשה. קרן מרציאנו שאלה אותו איך הוא עצמו קבע בזמן בנט־לפיד שמספיקה החלטת ממשלה כדי לסגור את גל"צ, אך כעת יורשתו בהרב־מיארה דורשת לעשות זאת בחקיקה ראשית.

‏"לא, לא", הגיב מנדלבליט, ואז נתקע: "אני מציע לקרוא את חוות הדעת ש… האמת שאני לא כל כך זוכר אותה, את כל הפרטים, אבל היא לא כזו פשוטה, לא כזו פשוטה. קטעו איזה רכיב מאוד קטן, ו… ו… ו… ו… הביאו אותו. אני, אני לא נכנס עכשיו ספציפית להחלטה של גל"צ דווקא, אבל, אבל אני חושב ש… ש.. מדובר ב.. מדובר ב… חוות הדעת שלי גם כללה את האמירה שמדובר בשידור ציבורי, הסיטואציה הזו של להפסיק את שידורי גל"צ היא בעייתית מאוד".

‏אה, אז למה לא אמרת קודם?".

סגל המשיך לתקוף: "‏מנדלבליט הוא ההפוגה הקומית באירוע הרציני של יורשתו. התשובה שהגישה היועמ"שית בשבוע שעבר, ושדרשה למעשה להורות לנתניהו לפטר את השר בן גביר מתפקידו, היא מסמך מדהים בחוסר המודעות ובאנטי־דמוקרטיות שלו.

‏בין הנימוקים להדחת השר מופיעה פנייה של בן גביר למפכ"ל, בבקשה לחדד את המדיניות שלפיה אין לאפשר חסימת צירי תחבורה מרכזיים. בהרב־מיארה מעיזה לנופף בממצא המרשיע. תחזיקו חזק, השר דרש אכיפה שוויונית של הכללים. חוצפה אנטי־דמוקרטית שכזו, שכן לפי היועמ"שית, "הפעלת הסמכויות נגזרת ממאפייניה של כל הפגנה… בנסיבות הקונקרטיות בשטח"".

סגל המשיך לתקוף והביא בגיחוך את נימוקי היועמ"שית שקוראים לפיטורי השר בן גביר.