ההפגנות באיראן התפרצו לאנרכיה בוערת ולחימה ברחובות כנגד כוחות המשטר. דיווחים וסרטונים מצביעים על מוקדי הפגנות ברחבי כל המדינה, עם עשרות אלפי אנשים בטהראן בלבד.
המפגינים יצאו לגל הצתות מאורגן כנגד מבני משטר, ניידות, סמלי שלטון, רכבי משמרות המהפכה ועוד שורה של יעדים. 2 אנשי כוחות משמרות המהפכה נהרגו על ידי מפגינים, לאחר שגם אמש חוסלו שני בכירים במנגנוני הדיכוי והשיטור של המשטר.
המשטר האיראני מפעיל כעת כלים דרמטיים אשר לא הפעיל עד כה, הוטל איסור טיסה כולל והוגדר שטח צבאי סגור בכלל המרחב האווירי של איראן, בנוסף נותקו קווי הטלפונים במדינה, ומופעלים שיבושים קשים כנגד רשתות האינטרנט.
כוחות משטר מותקפים בצירי התנועה בבקבוקי תבערה ואבנים, כוחות הבאסיג', כוחות הדיכוי של משמרות המהפכה, המגיעים רכובי אופנועים וכלי נשק מותקפים ברחבות. באיראן ומחוץ לה מתארים את ההפגנות המתרחשות כעת כגדולות והמשמעותיות ביותר מאז תחילת הגל הנוכחי, עשרות אלפים זורמים לכיכרות הערים.
קבוצות רבות החלו לפעול בתיאום ובאגרסיביות כנגד כוחות המשטר, אשר מוצאים את עצמם קרועים בין דיכוי ההפגנות לבין הזהרותיו של הנשיא טראמפ, שהבהיר כי הריגת מפגינים תגרור פגיעה קשה בשלטון האייתולות.
