נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוחח עם רשת פוקס ניוז לפני זמן קצר, וכאשר נשאל לגבי המצב המסלים בהפגנות באיראן נגד המשטר, ויציבות השלטון, הנשיא לא השאיר ספק.

"הם לא במצב טוב, במצב רע, רע מאוד". קבע טראמפ באמירה חדה. הוא הוסיף והודיע כי הם "צופים בהפגנות מקרוב" ושיגרה אזהרה נוזפת לעבר המשטר האיראני מפני פגיעה במפגינים.

טראמפ הסביר כי העביר מסרים ישירים לאיראנים והזהיר "אני הודעתי להם שאם הם יתחילו להרוג אנשים במהלך המחאות, אנחנו נכה אותם קשה מאוד".

ההפגנות באיראן החריפו בשעות האחרונות לרמה חסרת תקדים, בסבב המחאות נוכחי. דיווחים על עשרות אלפים ברחובות רק בבירה טהראן, עימותים קשים בין המשטר למפגינים, אשר העלו את רמת התנגדות למשטר ופתחו בגל הצתות מאסיבי.