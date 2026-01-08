איראן עולה באש. המפגינים מחריפים את המאבק נגד השלטון, עשרות אלפי מפגינים רק בטהרן, הצתות ושריפות בכל מקום

המחאות באיראן עולות שלב. עשרות אלפים איראנים יצאו להפגין בטהרן ועוד אלפים בערים נוספות. המפגינים מציתים עשרות מוקדים ומעלים באש ניידות משטרה, ואף דורסים ופוגעים באנשי משמרות המהפכה. כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . X2Twitter.Com BLyZjJTQ29lFl8tH 568p בנוסף, הממשלה באיראן הקריס את האינטרנט לחלוטין, ככל הנראה מחשש שתיעודים וסרטונים ידלפו לרשת ולעולם. מוקדם יותר דיווחנו בסרוגים, כי גורמי אופוזיציה וארגוני מחאה באיראן חשפו התפתחות מדאיגה ביותר, שימוש גובר של אנשי המשטר בחומרים כימיים מסוכנים כנגד מפגינים. סרטונים חושפים יחידות מיוחדות של משמרות המהפכה בציוד חומ"ס כימי במוקדי ההפגנות, חמושים במיכלים, משאבות ותרכובות בהם הם עושים שימוש נגד המפגינים. עוד באותו נושא בגלל ההפגנות? רשת האינטרנט באיראן הושבתה לחלוטין 19:19 | יאיר אמר 2 0 😀 👏 השימוש בנשק זה הגיע לאחר שהמחאות באיראן יוצאות משליטה, והמפגינים אף הרגו 2 אנשי משמרות המהפכה.

תגיות: איראן, מחאות, משמרות המהפכה