היועמ"שית לא חשפה כי סגנה גיל לימון המליץ לה שלא לעסוק בפרשת הפצ"רית. על פי הדיווח של אבישי גרינצייג, סגנה ידע כי היא עסקה בזה בעבר ולמרות זאת היא סירבה להקשיב להמלצתו

המשנה ליועמ"שית גיל לימון המליץ ליועמ"שית בהרב מיארה בזמן אמת לא לגעת בחקירת פרשת הפצ"רית, ולהסיר את ידיה מעיסוק בתיק כפי שעשו העוזר הבכיר שלה חגי הרוש והמשנה הבכיר שרון אפק, כך פרסם הערב (חמישי) אבישי גרינצייג ב-i24.

על פי הדיווח, ‏היועמ"שית סירבה לקבל את עמדת גיל לימון, והתעקשה לטפל בתיק בנימוק שאסור לה לברוח מאחריות. סגנה אמר לה שמוטב שהיא לא תעסוק בבזה, בגלל שהיא נגעה בתיק בעבר.

יחד עם זאת, גם לאחר שהיועצת המשפטית של משרד המשפטים טענה כי היא בניגוד עניינים ושהיא לא יכולה לעסקת בפרשה – היועמ"שית לא חשפה את המלצתו של סגנה.

כמו כן, בלב הטענות של ארגוני הימין נגד היועמ"שית, עומדת מעורבותה האישית בהחלטה להפקיד את חקירת ההדלפה בידי הפרקליטות הצבאית – הגוף שממנו יצאה ההדלפה במקור ופיקוחה הצמוד על הבדיקה הצבאית הכושלת.

לטענתם, היועמ"שית פעלה כדי למזער את חלקה בפרשה שהובילה להגשת תצהירים כוזבים לבג"ץ.