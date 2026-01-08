תיעוד יוצא דופן מטורקיה: הולכי רגל נאבקים להישאר על הרגליים ונצמדים זה לזה כדי לא להיסחף ברוחות העזות, בעוד משבים עוצמתיים מפילים עוברי אורח ארצה וגוררים אותם על המדרכה

סרטון ויראלי שפורסם בשעות האחרונות ברשתות החברתיות חושף את עוצמתו של מזג האוויר הסוער בטורקיה. בתיעוד נראים הולכי רגל בעיר בורסה כשהם נאבקים ברוחות עזות במיוחד, אשר מצליחות להפיל אנשים ארצה ולגרור אותם על המדרכה.

בסרטון ניתן לראות קבוצות של עוברי אורח המנסים להיאחז זה בזה ובמעקות כדי לא לעוף, בעוד אחרים פשוט נדחפים על ידי משבי הרוח העצמתיים. ברקע ניתן לראות שלטי פרסום ודגלי טורקיה המתנוססים בפראות, המעידים על מהירות הרוח החריגה באזור.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . WhatsApp Video 2026 01 08 At 18.51.55

תושבי האזור התבקשו לגלות ערנות ולהימנע מיציאה מיותרת מהבתים עד לרגיעה במזג האוויר. נכון לרגע זה, לא דווח על פציעות קשות באירוע הספציפי המתועד, אך נזק רב נגרם לרכוש ולתשתיות בעיר.