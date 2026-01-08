אחרי שבוע עם מזג אוויר חם במיוחד, החורף חוזר בגדול; תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ויירדו גשמים עזים מלווים ברוחות וסופות רעמים. שלג יירד בחרמון ויהיו שטפונות והצפות.

יום שישי: תורגש התקררות ניכרת, הרוחות תתחזקנה, וירדו גשמים לפרקים מלווים בסופות רעמים בודדות בעיקר ‏מצפון הארץ ועד לצפון הנגב, וקיים חשש משיטפונות בנחלי המזרח. בחרמון ‏ירד שלג, והים התיכון יעשה ‏סוער.‏

יום שבת: מעונן חלקית עד מעונן, הטמפרטורות יעלו מעט והרוחות יחלשו. צפוי גשם מקומי בהפוגות ארוכות, בצפון הארץ ובמרכזה.

גשם, לפנות בוקר, בחיפה. צילום - עומרי סלנר

יום ראשון: מעונן חלקית עד בהיר עם עלייה בטמפרטורות, והן תהיינה רגילות לעונה.‏

יום שני: במהלך היום העננות תתרבה, הטמפרטורות ירדו מעט, הרוחות תתחזקנה, ויחלו גשמים מלווים בסופות רעמים בצפון הארץ, אשר יתפשטו בשעות הערב גם למרכזה. בחרמון ירד שלג.

יום שלישי: מעונן וקר מהרגיל, ינשבו רוחות חזקות, וירדו גשמים לפרקים מלווים בסופות רעמים בודדות בעיקר ‏מצפון הארץ ועד לצפון הנגב, וקיים חשש משיטפונות בנחלי המזרח. בחרמון ‏ירד שלג, והים התיכון יעשה ‏סוער.‏