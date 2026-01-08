אחרי שבוע עם מזג אוויר חם במיוחד, החורף חוזר בגדול; תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ויירדו גשמים עזים מלווים ברוחות וסופות רעמים. שלג יירד בחרמון ויהיו שטפונות והצפות.
יום שישי: תורגש התקררות ניכרת, הרוחות תתחזקנה, וירדו גשמים לפרקים מלווים בסופות רעמים בודדות בעיקר מצפון הארץ ועד לצפון הנגב, וקיים חשש משיטפונות בנחלי המזרח. בחרמון ירד שלג, והים התיכון יעשה סוער.
יום שבת: מעונן חלקית עד מעונן, הטמפרטורות יעלו מעט והרוחות יחלשו. צפוי גשם מקומי בהפוגות ארוכות, בצפון הארץ ובמרכזה.
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
יום ראשון: מעונן חלקית עד בהיר עם עלייה בטמפרטורות, והן תהיינה רגילות לעונה.
יום שני: במהלך היום העננות תתרבה, הטמפרטורות ירדו מעט, הרוחות תתחזקנה, ויחלו גשמים מלווים בסופות רעמים בצפון הארץ, אשר יתפשטו בשעות הערב גם למרכזה. בחרמון ירד שלג.
יום שלישי: מעונן וקר מהרגיל, ינשבו רוחות חזקות, וירדו גשמים לפרקים מלווים בסופות רעמים בודדות בעיקר מצפון הארץ ועד לצפון הנגב, וקיים חשש משיטפונות בנחלי המזרח. בחרמון ירד שלג, והים התיכון יעשה סוער.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים