דגן פרסם כי הוא מגנה את מציתי הרכב, וטוען כי מדובר בקומץ שולי שאינו מייצג את המתיישבים: "כולם יודעים שמדובר בקומץ אלים. הוא גורם נזק חמור להתיישבות ולמאבק הצודק של מדינת ישראל"

דגן אמר בחריפות: "דורשים ממערכת הביטחון והאכיפה למצות את הדין עם הקומץ האלים הזה. עם ישראל בז לפוליטיקאים שמנסים לספסר באירוע כדי להכליל ולהסית נגד ההתיישבות, האנשים הכי שומרי חוק במדינה".

עוד הוא הוסיף ואמר כי "אין שום הצדקה לאלימות מכל סוג שהוא. כולם יודעים שמדובר בקומץ אלים ושולי שאינו מייצג את ההתיישבות ואינו מייצג את ערכיה. הקומץ הזה גורם נזק חמור להתיישבות ולמאבק הצודק של מדינת ישראל. אנו מצפים ודורשים ממשטרת ישראל, מצה"ל ומכוחות הביטחון לפעול בנחישות ולמצות עם הקומץ הקבוע של האלימים הללו את הדין. אין גמגום ואין "אבל". אלימות היא אלימות וצריך לגדוע אותה".

לסיכום אמר דגן: "עם ישראל דוחה בבוז את הניסיונות הציניים להכליל ולהסית נגד ציבור של למעלה מחצי מיליון מתיישבים, הציבור הכי שומר חוק, והכי תורם לצה"ל ולביטחון המדינה. ההתיישבות עומדת לצד צה"ל ומערכת הביטחון. צה"ל וההתיישבות חד הם".