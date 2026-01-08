שעות אחרי השיגור הכושל של רקטה מרצועת עזה לעבר ישראל, כוחות צה"ל תוקפים יעדים של חמאס בצפון הרצועה – כשככל הנראה מדובר בניסיון חיסול של מחבל חמאס

כוחות צה"ל תוקפים כעת (חמישי) יעדים של חמאס בצפון רצועת עזה, זאת בתגובה לשיגור הכושל של הרקטה הבוקר לעבר ישראל. לפי הדיווחים הראשוניים, מדובר בניסיון חיסול של מחבל חמאס.

כאמור, הבוקר דווח כי זוהה שיגור של רקטה ממרחב העיר עזה לעבר שטח מדינת ישראל. בצה"ל אמרו כי השיגור נפל בתוך שטח רצועת עזה, בסמוך לבית חולים.

בהמשך דובר צה"ל עדכן כי בסגירת מעגל מהירה, צה״ל תקף באופן ממוקד את נקודת השיגור. עוד נמסר כי "צה״ל רואה בחומרה רבה כל ניסיון של ארגוני הטרור ברצועת עזה להוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צה״ל ואזרחי מדינת ישראל".