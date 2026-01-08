עורך הדין הוותיק, יורם שפטל, יגן על הפעיל מרדכי דוד מול "מבול התלונות" ויסייע בהגשת תביעות חדשות. שפטל: "הוא פועל ממש על פי הספר". דוד: "מעכשיו תתכוננו לעידן חדש"

עורך הדין יורם שפטל הודיע כי יחל לייצג את הפעיל מרדכי דוד בשורת ההליכים המשפטיים המתנהלים נגדו, וכן בתביעות חדשות שבכוונת דוד להגיש בקרוב. המפגש בין השניים נערך במשרדו של שפטל, ששיבח את פעילותו של דוד למען המחנה הלאומי.

במהלך המפגש הגדיר שפטל את דוד כ"מופלא" וציין כי עבודתו "נפלאה" ו"יעילה מאוד". לשיטתו של שפטל, המדד המרכזי להצלחתו של דוד בשטח הוא "מבול הקובלנות הפרטיות והתלונות במשטרה" שהוגשו נגדו, המהוות לדבריו הוכחה ניצחת להשפעתו.

עו"ד שפטל הדגיש כי הייצוג המשפטי יתבסס על העובדה שדוד פועל במסגרת החוק: "צריך להדגיש תמיד… בלי שום גילוי אלימות מינימלי וגם בלי ניבול פה כלשהו ממש על פי הספר". שפטל לא חסך את שבט לשונו מהיועצת המשפטית לממשלה, וכינה אותה "הפוקדת הממשלתית, אויבת העם, המחבלת הפוליטית גלי בהרב מיארה".

מרדכי דוד, שרואה במינוי של שפטל כ"נציג ברמה גבוהה", הצהיר כי שיתוף הפעולה הזה מסמן את תחילתו של שלב חדש בפעילותו: "מעכשיו תתכוננו למשהו לעידן חדש".