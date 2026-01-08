עורך הדין יורם שפטל הודיע כי יחל לייצג את הפעיל מרדכי דוד בשורת ההליכים המשפטיים המתנהלים נגדו, וכן בתביעות חדשות שבכוונת דוד להגיש בקרוב. המפגש בין השניים נערך במשרדו של שפטל, ששיבח את פעילותו של דוד למען המחנה הלאומי.
במהלך המפגש הגדיר שפטל את דוד כ"מופלא" וציין כי עבודתו "נפלאה" ו"יעילה מאוד". לשיטתו של שפטל, המדד המרכזי להצלחתו של דוד בשטח הוא "מבול הקובלנות הפרטיות והתלונות במשטרה" שהוגשו נגדו, המהוות לדבריו הוכחה ניצחת להשפעתו.
עו"ד שפטל הדגיש כי הייצוג המשפטי יתבסס על העובדה שדוד פועל במסגרת החוק: "צריך להדגיש תמיד… בלי שום גילוי אלימות מינימלי וגם בלי ניבול פה כלשהו ממש על פי הספר". שפטל לא חסך את שבט לשונו מהיועצת המשפטית לממשלה, וכינה אותה "הפוקדת הממשלתית, אויבת העם, המחבלת הפוליטית גלי בהרב מיארה".
מרדכי דוד, שרואה במינוי של שפטל כ"נציג ברמה גבוהה", הצהיר כי שיתוף הפעולה הזה מסמן את תחילתו של שלב חדש בפעילותו: "מעכשיו תתכוננו למשהו לעידן חדש".
אוריאל
יישר כוח עו"ד שפטל על התמיכה. פטריוט אמיתי.18:05 08.01.2026
מנטול
יישר כוח! הגיע הזמן לפרק את השמאל המתפורר הזקן ונמתבולל18:20 08.01.2026
אש
שני פסיכופתים. מצא מין את מינו. שפטל פסיכופט ״אינטלגנט״ והשני פסיכופט אינפנטיל. משלימים האחד את השני.19:08 08.01.2026
