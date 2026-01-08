כוחות חטיבת הצנחנים בפיקוד אוגדת יהודה ושומרון השלימו היום (חמישי) את משימתם לאחר חמישה חודשים בתעסוקה מבצעית, וכעת נכנסים ללבנת אימונים לקראת משימתם הבאה.

צפו בתיעוד:

(צילום: דובר צה"ל)

לפי הודעת דובר צה"ל, במהלך הפעילות הכוחות עצרו יותר מ-300 מבוקשים, חיסלו 25 מחבלים, איתרו והחרימו עשרות אמצעי לחימה ששימשו לפעילות טרור במרחב.

נאומו של מפקד גדוד "צפע" (202), סגן-אלוף י' במעמד קרבי של סיום התרגיל הגדודי (צילום: דובר צה"ל)

במקביל, כוחות חטיבת הצנחנים קיימו תרגילים גדודיים לשימור ולהעלאת הכשירות המבצעית – שבוצעה בין היתר באמצעות תרגול בשטח בנוי ופתוח, תרגול מוסק של פינוי פצועים תחת אש ומתן מעטפת עורפית לתרחישי קיצון. בצה"ל אמרו כי "בהתבסס על ניסיון הלחימה שצברה החטיבה בארבע גזרות במהלך השנתיים האחרונות, גובשה סדרת תרגילים המשלבת בתוכה את הלקחים שנלמדו מהפעילות בעזה, לבנון, סוריה ויהודה ושומרון".