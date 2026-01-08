יו"ר האופוזיציה לפיד תקף את שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בעקבות הדיון בבג"ץ, בו התגלה שהועברו כספים למוסדות הפטור החרדיים מבלי שקיבלו אישור לכך מהכנסת: "זו הונאה, והונאות צריך לחקור"

יושב ראש האופוזיציה ח"כ יאיר לפיד מסר הצהרה לתקשורת היום (חמישי) בה תקף את שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בעקבות הדיון בבג"ץ, בו התגלה שהועברו כספים למוסדות הפטור החרדיים מבלי שקיבלו אישור לכך מהכנסת.

לדברי לפיד: "מה שנחשף היום בבית המשפט העליון, הוא לא פחות מרעידת אדמה. הממשלה מרמה באופן שיטתי את הציבור. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה אמור היה לעמוד איתי פה היום ולהגיד שהוא לא מוכן שבמשמרת שלו יבזו ככה את כנסת ישראל. במקום זה הוא שותק כמו דג."

לפיד דרש לפתוח בחקירה נגד השר סמוטריץ': "הגשנו פניה דחופה לראש אגף החקירות, כדי ששר האוצר סמוטריץ' ובכירי משרדו יוזמנו לחקירה. זו הונאה, והונאות צריך לחקור".

עוד הוסיף: "הכנסת לא ידעה – יו"ר ועדת הכספים מילביצקי הודה בזה היום – שכל ההצבעות שהיא מקיימת הן בדיחה ריקה מתוכן. חברי הכנסת הצביעו על העברות תקציביות, הרבה אחרי שהכסף כבר עבר. זה מנוגד לחוק".

בתוך כך, בית המשפט קיבל את בקשת יש עתיד לתקן את העתירה כך שהיא תתייחס לכספים שכבר עברו בניגוד לחוק ומותיר את צו הביניים שמונע המשך העברת כספים על כנו.

"מה שנחשף היום בבית המשפט העליון, הוא לא פחות מרעידת אדמה. הממשלה מרמה באופן שיטתי את הציבור. כספים עוברים בלי אישור של הכנסת, באישון לילה, בניגוד לחוק. נציגי הממשלה הודו בזה היום בבג"ץ. הם לא רצו להודות, אבל לא היתה להם ברירה. אנחנו הבאנו בפני השופטים את העובדות ואי אפשר היה להתווכח איתן: זו גניבה שיטתית. זה לא כשל נקודתי, זה מפעל עברייני. אנחנו הגשנו עתירה על העברות לא חוקיות של מיליארד ו-90 מיליון שקל, אבל מה שנחשף היום הרבה יותר גדול. נחשפה ממשלה שמעבירה כספים בלי שום פיקוח, ורק אחרי שהם עוברים והכסף יצא, היא מבקשת מהכנסת לחתום עליהם. זה כמו שמנהל הבנק שלכם יפרוץ לכם לחשבון בלילה, יוציא משם את הכסף, ואז יחתים אתכם על טפסים שאומרים שאישרתם לו את זה מראש.

הכנסת לא ידעה – יו"ר ועדת הכספים מילבצקי הודה בזה היום – שכל ההצבעות שהיא מקיימת הן בדיחה ריקה מתוכן. חברי הכנסת הצביעו על העברות תקציביות, הרבה אחרי שהכסף כבר עבר. זה מנוגד החוק. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה אמור היה לעמוד איתי פה היום ולהגיד שהוא לא מוכן שבמשמרת שלו יבזו ככה את כנסת ישראל. במקום זה הוא שותק כמו דג. הגשנו היום פניה דחופה לראש אגף החקירות, כדי ששר האוצר סמוטריץ' ובכירי משרדו יוזמנו לחקירה. זו הונאה, והונאות צריך לחקור. כל חשב ממשלתי שאישר את ההעברות האלה צריך לדעת שהוא יגיע בסופו של דבר לחדר החקירות ויצטרך להסביר למה הוא הסכים להעביר את הכסף? אם לא הנציגים של יש עתיד בוועדת הכספים, חברי הכנסת ולדימיר בליאק ונאור שירי, כנראה לא היינו מגלים לעולם שגונבים אותנו.

לאור הגילויים הדרמטיים בבית המשפט היום, יש עתיד תהפוך כל אבן, עד שנדע – כמה זמן זה נמשך? מי ידע? מי אישר? למי יש חבות פלילית על גניבת כספי מדינה? כי זה מה שזה – גניבת כספי מדינה. הממשלה מתנהלת כמו ארגון פשע. הם גונבים את הכסף של אזרחי ישראל, משלמי המיסים, משרתי המילואים, מעמד הביניים הישראלי – ומשתמשים בו כדי לשחד אחד את השני. מה שלא פחות חמור, הם משתמשים בכסף כדי לגדל עוד דור של ילדים חרדים שלא ילמדו מקצועות ליב"ה, ולא יוכלו לפרנס את עצמם. מי שיפרנס אותם כל חייהם, הם הילדים שלנו. למה? מתוקף איזה חוק? הכסף הזה מצטרף ל-60 מיליארד שקל נוספים, שזה מה שמשלמת ממשלת ישראל למשתמטים, ישר לכיס, כל שנה. העלות לכל משפחה עובדת בישראל, היא 1,700 שקל בחודש. זה מה שאתם משלמים כדי לעודד השתמטות. אני רוצה להדגיש: אנחנו לא נלחמים פה נגד הילדים החרדים, אלא בעדם.

אנחנו רוצים לתת להם את מה שמגיע להם: ארגז כלים שיאפשר להם לא לחיות על חשבון אחרים. מתמטיקה, אנגלית, מחשבים, כל מה שיאפשר להם להשתלב יום אחד בשוק העבודה. יש עתיד תמשיך להשגיח על התהליך בעיני נץ. לא ניתן להם להמשיך לגנוב את הילדים שלנו ואת עתידה של המדינה. זו שחיתות גמורה, ואנחנו נלחם בשחיתות וננצח אותה. בממשלה הבאה נעביר חוק גיוס אמיתי עם שיניים, נוודא שבית ספר שלא מלמד ליב"ה לא מקבל שקל אחד מהמדינה, ונשתמש בעשרות המיליארדים האלה לטובת הציבור היצרני והעובד בישראל.