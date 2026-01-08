המשטרה עצרה רופא שיניים בן 45 ממזרח ירושלים, בחשד ששיתף ברשתות החברתיות תכני הסתה ותמיכה בחמאס: "זהו הג'יהאד – ניצחון או מות קדושים"

משטרת ישראל הודיעה הערב (חמישי) כי רופא שיניים בן 45, תושב מזרח ירושלים, נעצר אתמול בחשד לפרסום דברי הסתה והלל לארגון הטרור חמאס ברשתות החברתיות. החשוד הובא היום בפני בית המשפט, ומעצרו הוארך ב-4 ימים לצורך המשך החקירה.

לפי הודעת המשטרה, "במהלך פעילות חקירה רשתית, איתרו השוטרים פרופיל ברשת החברתית ממנו עלה חשד לפרסום תכנים הכוללים דברי הסתה, שבח והלל לארגון הטרור חמאס. בעקבות פעולות חקירה מעמיקות, הצליחו החוקרים להתחקות אחר זהות החשוד, רופא שיניים תושב מזרח העיר ירושלים".

במהלך החקירה נחשפו החוקרים לתכנים נוספים של הסתה ותמיכה בטרור, אשר על פי החשד הוחזקו במכשירו הנייד של החשוד, וחלקם אף שותפו על ידו בפלטפורמות החברתיות השונות. כאמור, החשוד נעצר אמש בלשי מרחב דוד והועבר לחקירה בתחנת המשטרה. היום הובא בפני בית משפט השלום בירושלים, שם הוארך מעצרו עד ה-12 בינואר.

"מחוז ירושלים במשטרת ישראל פועל לאורך כל השנה במרחב הדיגיטלי באמצעות חמ"ל התודעה, תוך שימוש ביכולות מבצעיות ומודיעיניות מתקדמות, במטרה לנטר, לסכל ולאכוף עבירות של הסתה ותמיכה בטרור" נמסר. "המשטרה תמשיך לפעול בנחישות נגד כל גורם המסית, משבח או תומך בטרור ברשת ובכל זירה אחרת, ותפעל למיצוי הדין עמו".