האלוף במיל' יעקב עמידרור, לשעבר ראש המועצה לביטחון לאומי (מל"ל), השמיע דברים קשים כנגד שירות הביטחון הכללי בעקבות אירועי השבעה באוקטובר.
בראיון לתוכנית "פתחי וזמרי בעם" ברדיו 'גלי ישראל', הגדיר עמידרור את היעדר המודיעין האנושי בתוך חמאס כ"כשל עצום בליבת התפקיד של הארגון".
לדברי עמידרור, המציאות שבה למעלה מ-3,000 מחבלים פרצו לישראל בגל הראשון במטרה לכבוש ולרצוח, מבלי שהתקבל ולו דיווח אחד מראש, היא בלתי נתפסת.
"לא היה אפילו אחד ביניהם שהיה סוכן של השב"כ שהיה מרים טלפון כמה שעות לפני ומדווח", תקף ראש המל"ל לשעבר.
כשנשאל על ידי המגיש יותם זמרי לגבי סוג ועדת החקירה שצריכה לקום כדי לבחון את המחדלים, הביע עמידרור פסימיות והשיב כי הוא סקפטי לגבי כל ועדת חקירה מכל סוג שהיא.
א
א

הבן של האלוף עמידרור הוא קצין המודיעין שלא התיחס למידע שהתצפיתניות העבירו. הוא שאל את השאלה גם בבית?17:21 08.01.2026
קצין
כל מעיינם ומאווים היה איך להפיל את הממשלה כל הכוחות והארגונים במדינה סיכמו ביניהם שמתעסקים כולללללם רק בהפלת נתניהו וממשלתו גם במחיר שהמדינה תשרף ,האמירות שלהם היו נשרוף את המדינה...
קצין

כל מעיינם ומאווים היה איך להפיל את הממשלה כל הכוחות והארגונים במדינה סיכמו ביניהם שמתעסקים כולללללם רק בהפלת נתניהו וממשלתו גם במחיר שהמדינה תשרף ,האמירות שלהם היו נשרוף את המדינה ,נפתח את שערי הגהינום,מלחמת אחים , נעצור את החיים ,נשבית את המדינה,האויב מעבר לגבול חי ושומע ורואה,והוא ניצל הזדמנות כזו לתקוף כאשר כל הכוחות שלנו היו עם המכנסיים למטה,עד שהתאוששו לקח ימים וכבר היה מאוחר.המשך 17:20 08.01.2026
אפרים
שירי מנתניה
שירי מנתניה

הלך לתוכנית "פתחי וזמרי בעם"? זה אומר הכל, אין טעם להתייחס לדבר אחד שאמר..17:46 08.01.2026
אפרים
קצין
