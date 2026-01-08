האלוף במיל' יעקב עמידרור, לשעבר ראש המועצה לביטחון לאומי (מל"ל), השמיע דברים קשים כנגד שירות הביטחון הכללי בעקבות אירועי השבעה באוקטובר.

בראיון לתוכנית "פתחי וזמרי בעם" ברדיו 'גלי ישראל', הגדיר עמידרור את היעדר המודיעין האנושי בתוך חמאס כ"כשל עצום בליבת התפקיד של הארגון".

לדברי עמידרור, המציאות שבה למעלה מ-3,000 מחבלים פרצו לישראל בגל הראשון במטרה לכבוש ולרצוח, מבלי שהתקבל ולו דיווח אחד מראש, היא בלתי נתפסת.

"לא היה אפילו אחד ביניהם שהיה סוכן של השב"כ שהיה מרים טלפון כמה שעות לפני ומדווח", תקף ראש המל"ל לשעבר.

כשנשאל על ידי המגיש יותם זמרי לגבי סוג ועדת החקירה שצריכה לקום כדי לבחון את המחדלים, הביע עמידרור פסימיות והשיב כי הוא סקפטי לגבי כל ועדת חקירה מכל סוג שהיא.