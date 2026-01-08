משרד הבריאות עדכן היום (חמישי) כי תן נגוע בכלבת בשטח חקלאי בין חורשת טל לישוב שאר ישוב שבגליל העליון. נכון לרגע זה, לא ידוע על אנשים שנחשפו לתן.
במשרד אמרו כי ההודעה על התן התקבלה היום, ה-8 בינואר 2026. "אנו מבקשים מכל מי שהיה במגע או שבעלי החיים שברשותו באו במגע באזור האירוע עם בעל החיים הנגוע או בעל חיים משוטט, בין התאריכים 10.12.2025 ועד 24.12.2025 כולל, לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות צפת, טלפון 04-6994257, 04-6994200, או ללשכת הבריאות הקרובה למקום מגוריו על מנת לשקול מתן טיפול מונע" נמסר. "לאחר שעות העבודה ובמהלך סוף השבוע יש לפנות לחדר מיון בבית חולים".
בנוסף, המשרד קרא להדגיש את ההנחיות הבאות:
בסיכום נאמר כי "משרד הבריאות מזכיר שוב למי שננשך או נשרט על ידי בעל חיים, לשטוף באופן מיידי את האזור במים זורמים וסבון, לחטא בחומרי חיטוי ולגשת ללשכת הבריאות לבדוק האם יש צורך בקבלת טיפול מונע נגד כלבת".
