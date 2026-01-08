משרד הבריאות עדכן על תן נגוע בכלבת בשטח חקלאי בין חורשת טל לישוב שאר ישוב שבגליל העליון: "מבקשים מכל מי שהיה במגע לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות ולשקול טיפול מונע"

משרד הבריאות עדכן היום (חמישי) כי תן נגוע בכלבת בשטח חקלאי בין חורשת טל לישוב שאר ישוב שבגליל העליון. נכון לרגע זה, לא ידוע על אנשים שנחשפו לתן.

במשרד אמרו כי ההודעה על התן התקבלה היום, ה-8 בינואר 2026. "אנו מבקשים מכל מי שהיה במגע או שבעלי החיים שברשותו באו במגע באזור האירוע עם בעל החיים הנגוע או בעל חיים משוטט, בין התאריכים 10.12.2025 ועד 24.12.2025 כולל, לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות צפת, טלפון 04-6994257, 04-6994200, או ללשכת הבריאות הקרובה למקום מגוריו על מנת לשקול מתן טיפול מונע" נמסר. "לאחר שעות העבודה ובמהלך סוף השבוע יש לפנות לחדר מיון בבית חולים".

בנוסף, המשרד קרא להדגיש את ההנחיות הבאות:

הורים לילדים – לברר עם ילדיהם, אם היו במגע עם בעלי חיים חשודים ולפנות ללשכת הבריאות בדחיפות.

בעלי חיות מחמד – ליצור קשר עם הווטרינר הרשותי, לצורך וידוא מצב חיסונם.

להעביר את המידע על האירוע למטיילים ולנופשים באזור וביישובים הסמוכים.

בסיכום נאמר כי "משרד הבריאות מזכיר שוב למי שננשך או נשרט על ידי בעל חיים, לשטוף באופן מיידי את האזור במים זורמים וסבון, לחטא בחומרי חיטוי ולגשת ללשכת הבריאות לבדוק האם יש צורך בקבלת טיפול מונע נגד כלבת".