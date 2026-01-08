נשיא המדינה יצחק הרצוג בקריית שמונה: ״הייתי רוצה לראות גם את הממשלה וגם את הדרג המקצועי מגיעים לכאן שוב ושוב, נוכחים בשטח, ופועלים יחד לשיקום קריית שמונה״

כחלק מביקורו בצפון הארץ, נשיא המדינה יצחק הרצוג נפגש היום (חמישי) עם ראש עיריית קריית שמונה, אביחי שטרן, לדיון מעמיק על מצבה של העיר – שנה אחרי המלחמה בצפון, על האתגרים המרכזיים העומדים בפניה, והמאמצים לשיקומה של העיר.

הנשיא ביקר במסעדה מקומית שנפגעה ישירות מירי טיל של חיזבאללה במהלך המלחמה. במסעדה שנפגעה קשות והוקמה מחדש, שוחח הנשיא עם בעלי העסק והעובדים, שמע על תהליך השיקום וההתמודדות, וקרא לציבור הישראלי להגיע לצפון, לבקר, לאכול, לטייל ולחזק את העסקים המקומיים כחלק בלתי נפרד מהמאמץ הלאומי לשיקום האזור.

במהלך הפגישה הוצגו בפני הנשיא פעולות העירייה לשמירה על חוסנה של קהילת תושבי קריית שמונה, לצד הצעדים הנדרשים להאצת שיקום העיר, החזרת התושבים לבתיהם, חיזוק הכלכלה המקומית והבטחת עתיד יציב ובטוח לתושבי העיר.

נשיא המדינה יצחק הרצוג: "אנחנו עומדים כאן היום בהתרגשות גדולה מאוד, משום שהזיכרונות הקשים עדיין טריים – לילות ארוכים במקלטים, פגיעות קשות, עיר שלמה שננטשה ונותרה בדאגה עמוקה וכואבת לעתידה. והיום, לראות את העיר מתחילה להתאושש, להתעורר ולשוב לחיים, זה רגע של תקווה גדולה. אני מאמין שכל עם ישראל צריך להגיע לכאן, ולכל יישובי הצפון – לבוא, לחזק, לתמוך, לעודד את הכלכלה המקומית, ולבחון אפשרויות של התיישבות ושל שותפות אמיתית בבניית העתיד".

הרצוג העביר ביקורת מרומזת על הממשלה ואמר כי: "הייתי רוצה לראות גם את הממשלה וגם את הדרג המקצועי מגיעים לכאן שוב ושוב, נוכחים בשטח, פועלים יחד לשיקום קריית שמונה ולהצבתה במקום הטוב ביותר שאליו היא יכולה וראויה להגיע. לא יהיה ניצחון אמיתי אם העיר הזו לא תשלש את עצמה. וזה נכון: הניצחון האמיתי הוא לא רק בשדה הקרב, אלא כאן".

ראש עיריית קריית שמונה, אביחי שטרן: "קריית שמונה היא עיר חזקה עם תושבים שלא ויתרו לרגע. נעשו כאן מאמצים אדירים לשמור על הרצף העירוני ועל התקווה, אך הדרך לשיקום מלא עוד ארוכה. אנחנו מצפים מהמדינה להמשיך להיות שותפה מלאה, לא רק במילים אלא בהחלטות ובמעשים, כדי להחזיר את העיר למסלול של צמיחה וביטחון".