מגישי ערוץ 14, יותם זימרי ואיתמר פליישמן, פגשו את היועמ"שית, גלי בהרב מיארה. כשהם ניגשו אליה היא סירבה לשוחח איתם או אפילו להסתכל לעברם, ואף סימנה למאבטחים לא לתת להם להתקרב אליה.
הם מצידה ניסו לשאול אותה מספר שאלות מרחוק, אך כמובן שלא שהיא לא נענתה להם והתרחקה מהמקום. צפו בתיעוד
כשזמרי ופליישמן ניגשו ליועמשית | יועמ"ש מפלגת העבודה לשעבר: "צפיתי בתיעוד הזה והייתי מזועזע"
עו"ד דניאל כהן למתי טוכפלד: "מסתובבת האישה הזו בשרונה מרקט עם בועה סביבה באמצעות מאבטחים. הפרצוף שלה מבטא התנשאות. מרגע שזמרי ופליישמן ניגו אליה אתה רואה את התגלמות ההתנשאות והגועל, היא… pic.twitter.com/cH1MwU8lQj
— גלי ישראל (@IsraelGaley) January 8, 2026
ארץ ישראל היפה
אין לאף אחד רשות לראיין אדם שלא רוצה להתראיין, במיוחד ערוץ 14 שממלא אחר ההוראות של ביבי, בן גביר , מרדכי דוד ואחרים16:41 08.01.2026
ציגלר מצהלה
בתגובה ל: ארץ ישראל היפה
אתה עלוב נפש ומושתן קפלניסט מסריח מהראש טפו טפו טפו טפו עליך בן בליעל17:27 08.01.2026
שי
באו להתסיס וללכת. מגעילים17:26 08.01.2026
הציוני הדתי
ערוץ 14 כבר משעמם , כל התוכניות אותו דבר הרי כל מה שיאמרו צפוי עניין אחד להם : להגן על ביבי וזה למרות שביבי הזה כבר מזמן לא ימין אלא מרכז...
ערוץ 14 כבר משעמם , כל התוכניות אותו דבר הרי כל מה שיאמרו צפוי עניין אחד להם : להגן על ביבי וזה למרות שביבי הזה כבר מזמן לא ימין אלא מרכז ! ומממש תוכנית מפלגת העבודה ז״ל. כל העדה שם ״בפטריוטים״ שאגב כנראה לא משרתים במילואים ולא שרתו בשנתיים האחרונות לפחות , והם קוראים לעצמם פטריוטים כאשר כל מטרתם להגן על ביבי!!! זה פשוט לא יאומן . אולי מחכים לג׳וב ???🤷♂️המשך 17:32 08.01.2026
הציוני הדתי
שי
ארץ ישראל היפה
ציגלר מצהלה
בתגובה ל: ארץ ישראל היפה
