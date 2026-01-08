מגישי ערוץ 14, יותם זימרי ואיתמר פליישמן, פגשו את היועמ"שית, גלי בהרב מיארה. כשהם ניגשו אליה היא סירבה לשוחח איתם או אפילו להסתכל לעברם, ואף סימנה למאבטחים לא לתת להם להתקרב אליה.

הם מצידה ניסו לשאול אותה מספר שאלות מרחוק, אך כמובן שלא שהיא לא נענתה להם והתרחקה מהמקום. צפו בתיעוד