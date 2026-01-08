דיווח שהתקבל בצה"ל בשעות האחרונות מציין כי יהודים רעולי פנים הגיעו לאזור הסמוך לכפר בית ליד שבשומרון, השליכו בקבוקי תבערה לעבר מספר כלי רכב פלסטיניים והציתו אותם.

לפי דיווחים ערביים, בתוך אחד מכלי הרכב שהוצתו שהה פלסטיני, אשר נפצע באורח אנוש כתוצאה מההצתה ופונה לקבלת טיפול רפואי. גורם ביטחוני טוען שנעצרנו 3 יהודים באירוע הצתת הרכבים

כוחות הביטחון הגיעו לזירה זמן קצר לאחר קבלת הדיווח, פועלים בכפר ובסביבתו לשם השגת שליטה, טיפול באירוע ואיסוף ממצאים. נפתחה בדיקה לבירור נסיבות האירוע ולאיתור מעורבים נוספים.