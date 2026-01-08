דיווח שהתקבל בצה"ל בשעות האחרונות מציין כי יהודים רעולי פנים הגיעו לאזור הסמוך לכפר בית ליד שבשומרון, השליכו בקבוקי תבערה לעבר מספר כלי רכב פלסטיניים והציתו אותם.
לפי דיווחים ערביים, בתוך אחד מכלי הרכב שהוצתו שהה פלסטיני, אשר נפצע באורח אנוש כתוצאה מההצתה ופונה לקבלת טיפול רפואי. גורם ביטחוני טוען שנעצרנו 3 יהודים באירוע הצתת הרכבים
כוחות הביטחון הגיעו לזירה זמן קצר לאחר קבלת הדיווח, פועלים בכפר ובסביבתו לשם השגת שליטה, טיפול באירוע ואיסוף ממצאים. נפתחה בדיקה לבירור נסיבות האירוע ולאיתור מעורבים נוספים.
3 תגובות
1 דיונים
שירי מנתניה
אוי ואבוי, שרפו משהו בהיותו בחיים!!!!!! מה הם נוחבות? לא פעם ראשונה, גם בדומה שרפו משפחה למוות. מה יהיה עם הפשיעה הלאומנית המזעזעת פה???? זה כבר נהיה טרור יהודי!!!!!! זיני תפשיל שרוולים!16:10 08.01.2026
מגלגלי העיניים למרומים , הטובלים ושרץ בידם, הרוחצים בדם את ניקיון כפיהם, הנבלים ברשות התורה, העשבים השוטים, הזיבורית שבשולי הערוגה, נוער הגבעות, והטומאה שצמחה בחצר האחורית... אתם , ולא הסודנים .... אתם ולא האריתראיים... אתם הסרטן מרובה הגרורות שאוכל את גופת המדינה .
בתגובה ל: שירי מנתניה
ממשלה רקובה ... שמסיתה את האזרחים הנבערים מדעת ... נגד כל מוסדות המדינה והכל כדי להגן על איש זקן עם קוצב לב , רקוב מבפנים כמו גם מבחוץ שחושב שקטאר היא מדינה מורכבת וליועציו שמסתובבים במקומות הכי סודיים מותר לקבל ממנה כסף ....16:26 08.01.2026
בתגובה ל: שירי מנתניה
ממשלה שבקודש הקודשים שלה שורצת סוכנים קטארים ... שראש הממשלה אוהב מזוודות מלאות כסף ל"שיקום עזה" ... ששר האוצר שלה חושב שהחמאס הוא נכס ... שהביאה עלינו אלפי חללים ... עשרות אלפי פצועים ... שהחלטותיה גרמו למותם של אזרחים שנחטפו במשמרת שלה ... שמחקה דור שלם , ורוצה להעביר חוק פטור לזבל'ה החרדי ... לממשלה הזו יש רק זכות אחת , לעבור מן העולם ...16:30 08.01.2026
