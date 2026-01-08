בצה״ל מסרו כי התקיפה בוצעה לאחר שזוהתה פעילות טרור של המחבל, אשר היוותה איום מיידי על כוחות צה״ל הפועלים בגזרה הצפונית ועל אזרחי מדינת ישראל

לפני זמן קצר צה״ל הודיע כי תקף מחבל מארגון הטרור חיזבאללה במרחב זיתא שבדרום לבנון.

לפי הודעת דובר צה״ל, התקיפה בוצעה בעקבות פעילות טרור של המחבל, אשר היוותה איום על כוחות צה״ל ועל אזרחי ישראל. בצבא מסרו כי ימשיכו לפעול נגד כל גורם המעורב בטרור בגזרה הצפונית.

מוקדם יותר השבוע צה"ל תקף מספר יעדים בדרום לבנון, בהם כלי רכב בכפר בריקע שבמרחב נבטיה, בתקיפה שבוצעה מהאוויר, כאשר בשלב זה לא נמסר מידע רשמי על זהות היעד או על נפגעים. בנוסף, פורסם תקפו כוחות צה״ל וחיסלו שני מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה במרחב ג׳מיג׳מה שבדרום לבנון, שלפי הודעת דובר צה״ל עסקו בניסיונות שיקום של תשתיות צבאיות של הארגון.