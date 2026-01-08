רגע לפני הסערה שתתחדש עלינו מחר, הימים האחרונים התאפיינו בטמפרטורות אביביות ומידות חום שאנחנו לא רגילים להרגיש בתקופה הזאת של השנה. אך יש לזה גם אישור רשמי מהשירות המטאורולוגי שמסביר את הייחודיות שבעניין.
על פי הודעת השירות המטאורולוגי: "שיא טמפרטורות של 65 שנים לחודש ינואר נמדד היום בארץ. גל החום החורפי הגיע היום לשיאו כאשר בתחנות בשרון ובשפלה נמדדו 29 מעלות (עין החורש)".
בשירות מגלים כי "טמפרטורה כה גבוהה נמדדה רק ב-15.1.1960 בעין החורש (31 מעלות). גם בהרים נמדדות היום טמפרטורות חריגות של 27-28 מעלות (בשומרון)".
