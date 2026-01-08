לטענת הפרקליטות, הנהג נכנס לצומת באור אדום, חסם את נתיב רוכב האופנוע וגרם לתאונה קטלנית, במקביל מבוקשת פסילת רישיונו עד תום ההליכים

פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט לתעבורה במחוז מרכז כתב אישום נגד צבי וינשטוק, בן 76 מבית אל, בגין גרימת מוות ברשלנות של רוכב האופנוע אחמד נאפע, בן 38.

מכתב האישום, שהוגש על ידי עו"ד הינד נאבלסי מפרקליטות מחוז מרכז פלילי, עולה כי ביום 11 באוגוסט 2025, בשעות הצהריים, נכנס הנאשם עם רכבו לצומת רחלים בכביש 60 בעת שהרמזור בכיוונו היה אדום. על פי הנטען, הרכב חסם את נתיב נסיעתו של רוכב האופנוע, שהגיע לצומת באור ירוק.

עוד באותו נושא ראשון לציון: בן 35 נפצע קשה בתאונה במחלף מבוא איילון 22:44 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

כתוצאה מכך, כך לפי כתב האישום, התנגש האופנוע ברכב, ורוכבו נפצע באורח אנוש. מותו של המנוח נקבע במקום. כתב האישום מייחס לנאשם עבירה של גרימת מוות בנהיגה רשלנית. בפרקליטות צוין כי הנאשם לא בלם, לא נקט באמצעי זהירות מספקים ולא עשה די כדי למנוע את התאונה הקטלנית.

במקביל להגשת כתב האישום, ביקשה הפרקליטות מבית המשפט לפסול את רישיון הנהיגה של הנאשם עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. בבקשה נטען כי המשך נהיגתו מהווה סכנה לציבור המשתמשים בדרך. לכתב האישום צורפה גם בקשת הפסילה, והדיון בעניינו של הנאשם צפוי להתקיים בבית המשפט לתעבורה.