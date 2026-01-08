ראש המטה הכללי, רב-אלוף אייל זמיר, סיכם הבוקר (חמישי) את לוח הזמנים המעודכן לסבב החילופים הקרוב בפורום המטה הכללי. סדרת המינויים, שתחל כבר בשבוע הבא, צפויה לעצב מחדש את שדרת הפיקוד הבכירה של צה"ל במחצית הראשונה של שנת 2026
המשך הסבב נקבע לחודשים הקרובים, כאשר כל אחד מהחילופים נוגע לליבת העשייה המבצעית והאסטרטגית של צה"ל:
-
מתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפ"ש): טקס החילופים עתיד להיערך בתחילת חודש פברואר. תפקיד זה נחשב לרגיש במיוחד בעת הנוכחית, לאור המורכבות האזרחית וההומניטרית בזירות השונות.
-
מפקד חיל הים: חילופי הפיקוד על הזרוע הימית מתוכננים לסוף חודש מרץ.
-
מפקד חיל האוויר: השינוי המשמעותי בראשות הזרוע האסטרטגית של ישראל צפוי להתקיים במהלך חודש אפריל, ובכך לחתום את סבב המינויים הנוכחי.
הרמטכ"ל זמיר, שהגדיר את שנת 2026 כ"שנת חיזוק היסודות והמוכנות", הדגיש בהודעתו כי על אף קביעת התאריכים, כלל מועדי החילופים כפופים לשינויים ולהתפתחויות בתמונת המצב המבצעית, וזאת לנוכח המציאות הביטחונית הדינמית בגזרות השונות.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים