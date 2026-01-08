גבר כבן 30 נרצח סמוך לשפרעם. מדובר בקורבן ה-12 מתחילת השנה האזרחית, כשבתקופה המקבילה אשתקד היה נרצח אחד.
מדוברות מד"א נמסר: "בשעה 11:23 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב כרמל על גבר שנפצע באירוע אלימות סמוך לשפרעם. חובשים ופראמדיקים של מד"א מדווחים על גבר כבן 30 ללא סימני חיים וקובעים את מותו.
חובש רפואת חירום במד"א בילאל ח'טיב, סיפר: "הובילו אותנו בשטח הפתוח אל הגבר ששכב כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה. ביצענו בדיקות רפואיות ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".
אמש שעות לאחר רצח בערערה של סטודנט לרפואה כבן 20, בגלל סכסוך בין חמולות בדואיות, נרצחו שלושה בשפרעם. שלושת הגברים נפצעו באורח אנוש, ולחובשים נותר רק לקבוע את מותם.
סתם שואל????????
