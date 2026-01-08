שיגור כושל זוהה היום (חמישי) מהעיר עזה לפני זמן קצר הרקטה התפוצצה בשטח הרצועה ליד בית חולים, צה"ל תקף את המשגר.
מצה"ל נמסר: "צה"ל זיהה שיגור כושל שבוצע ממרחב העיר עזה לעבר שטח מדינת ישראל לפני זמן קצר, זוהה שיגור ממרחב העיר עזה לעבר שטח מדינת ישראל".
"השיגור נפל בתוך שטח רצועת עזה, בסמוך לבית חולים. בסגירת מעגל מהירה, צה"ל תקף באופן ממוקד את נקודת השיגור. צה"ל רואה בחומרה רבה כל ניסיון של ארגוני הטרור ברצועת עזה להוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צה״ל ואזרחי מדינת ישראל".
