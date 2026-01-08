כתב אישום יוגש על פרקליטות מחוז חיפה נגד נער בן 15 מהצפון שנעצר בשבועות האחרונים לאחר שנשבע אמונים לדאע"ש ותכנן פיגוע

כתב אישום יוגש היום (חמישי) על פרקליטות מחוז חיפה נגד נער בן 15 מהצפון שנעצר בשבועות האחרונים לאחר שנשבע אמונים לדעא"ש ותכנן פיגוע.

הנער נעצר בעקבות חשד כי היה בקשר עם גורמי טרור. בחקירה התברר הוא נשבע שבועת אמונים לדאע"ש. נמצאו ברשותו הוראות מפורטות לייצור חגורת נפץ. והוא נקט צעדים מעשיים על מנת להכין עצמו לביצוע פיגוע.

עוד באותו נושא אחרי האיטום: צה"ל הודיע על הריסת בית המחבל מהפיגוע בצפון 07:47 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

בנוסף, המשטרה הודיעה כי הקטין הביע הזדהות עם פיגועי עבר נגד מדינת ישראל, לצד ייחולים להשמדתה. בנוסף, נטל חלק בשיח קיצוני נגד בני דתות אחרות, לרבות נוצרים ומוסלמים שאינם שותפים להשקפת עולמו הקיצונית.

מהמשטרה נמסר: "מאז פרוץ המלחמה, אנו עדים להתגברות רמת האיום מצד ארגון המדינה האסלאמית ותומכיו בשטחי ישראל. שירות הביטחון הכללי יחד עם משטרת ישראל וכלל גורמי האכיפה ימשיכו לפעול בחומרה מול כל פעילות ביטחונית המסכנת את ביטחון מדינת ישראל".