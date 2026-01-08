אחרי תקופה ארוכה של סודיות, שני העיתונאים הבולטים, עמרי אסנהיים ודניאל רוט, מאשרים את הקשר הרומנטי ביניהם, בהופעה זוגית פומבית ראשונה

שני אנשי תקשורת מוכרים, עמרי אסנהיים מכאן 11 ודניאל רוט אבנרי מ-i24NEWS, מנהלים זוגיות כבר מספר חודשים. למרות ניסיונות להכחיש את השמועות, תמונות מהופעה משותפת אמש חושפות את הקרבה ביניהם ומאשרות את הקשר הרומנטי.

העיתונאי עמרי אסנהיים ידוע בתחקירים שמובילים סדר יום תקשורתי, כולל החשיפה האחרונה על אלי פלדשטיין בתאגיד השידור. הוא נפרד מאשתו לאחר כ-20 שנות נישואים, והם הורים לארבעה ילדים.

מנגד, רוט אבנרי, מגישה מוכרת בערוץ החדשות הבינלאומי i24NEWS, מזוהה עם עמדות ימניות יותר. היא התגרשה מבעלה לאחרונה, והשניים מגדלים שתי בנות.

הקשר בין השניים התחיל כחברות, שהתפתחה לרומנטיקה בחודשים האחרונים. שמועות על הזוגיות צצו כבר בנובמבר האחרון, אך שניהם דבקו בגרסה של חברות טובה בלבד. כעת, לאחר תקופה של דיסקרטיות מוחלטת, הם בחרו שלא להסתתר עוד.

הבילוי שחשף הכל

אמש (רביעי), הגיעו אסנהיים ורוט יחד להופעה של "הפרויקט של רביבו". תמונות פפראצי תיעדו אותם בבילוי צמוד, מה שמעמיד את הזוגיות מעבר לכל ספק. הבחירה לצאת יחד לאירוע ציבורי מסמנת מעבר משמירה על פרופיל נמוך להכרה פומבית בקשר.

הזוגיות הזו לא רק אישית, אלא גם מסקרנת מקצועית: עמרי אסנהיים מערוץ 11 וגישה ביקורתית, בעוד דניאל רוט אבנרי עובדת בערוץ יותר ימני ומזוהה עם הממשלה הנוכחית. השילוב בין העולמות הללו, על רקע אידאולוגיות מגוונות, בהחלט מוסיף עניין לביצת התקשורת המקומית.