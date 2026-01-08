עימות בבג"ץ סביב אחריות הפיקוח על כספי החינוך החרדי, השופטת וילנר הבהירה כי גם על הכנסת מוטלת חובה לפקח על עבודת הממשלה ולא להסתפק באישור התקציב בלבד

במהלך הדיון היום (חמישי) בבג"ץ בעתירות העוסקות בהעברת כספים לרשתות החינוך החרדי, עלתה מחלוקת עקרונית בין בית המשפט לנציג הכנסת בנוגע לחלוקת האחריות לפיקוח על עבודת הממשלה והשימוש בכספי הציבור.

נציג הכנסת טען כי תפקידה של הכנסת מתמקד באישור התקציב, וכי לאחר אישורו האחריות עוברת לממשלה. לדבריו, "הכנסת מאשרת לממשלה את הכספים וסומכת עליה שתפקח מי מלמד לימודי ליבה ומי לא". הוא הוסיף כי בפועל, ההכרעה התקציבית היא תוצאה של הצבעות חברי ועדת הכספים, וציין כי "בסוף זה עניין של חברי הוועדה מי מצביע בעד ומי נגד", לצד ההדגשה כי "מצד שני על הממשלה מוטל לפעול בהתאם לדין".

עוד באותו נושא השופטת נזפה בח"כים: קיימתם דיון דמה אחרי שהכסף לחרדים עבר 10:20 | נחום פרי 4 0 😀 👏

השופטת יעל וילנר הבהירה כי לשיטתה אחריות הכנסת אינה מסתיימת בשלב האישור התקציבי. "אבל אתם אמורים לפקח על עבודת הממשלה", אמרה, ובהמשך חידדה את הדברים והוסיפה כי גם על הכנסת מוטלת החובה לוודא שהממשלה פועלת בהתאם להוראות החוק. בתגובה לכך השיב נציג הכנסת בקצרה: "נכון".