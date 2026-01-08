במהלך הדיון היום (חמישי) בבג"ץ בעתירות העוסקות בהעברת כספים לרשתות החינוך החרדי, עלתה מחלוקת עקרונית בין בית המשפט לנציג הכנסת בנוגע לחלוקת האחריות לפיקוח על עבודת הממשלה והשימוש בכספי הציבור.
נציג הכנסת טען כי תפקידה של הכנסת מתמקד באישור התקציב, וכי לאחר אישורו האחריות עוברת לממשלה. לדבריו, "הכנסת מאשרת לממשלה את הכספים וסומכת עליה שתפקח מי מלמד לימודי ליבה ומי לא". הוא הוסיף כי בפועל, ההכרעה התקציבית היא תוצאה של הצבעות חברי ועדת הכספים, וציין כי "בסוף זה עניין של חברי הוועדה מי מצביע בעד ומי נגד", לצד ההדגשה כי "מצד שני על הממשלה מוטל לפעול בהתאם לדין".
השופטת יעל וילנר הבהירה כי לשיטתה אחריות הכנסת אינה מסתיימת בשלב האישור התקציבי. "אבל אתם אמורים לפקח על עבודת הממשלה", אמרה, ובהמשך חידדה את הדברים והוסיפה כי גם על הכנסת מוטלת החובה לוודא שהממשלה פועלת בהתאם להוראות החוק. בתגובה לכך השיב נציג הכנסת בקצרה: "נכון".
